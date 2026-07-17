Potpisani ugovori za sufinanciranje stanovanja za 24 mlade obitelji

U Gradskoj upravi Grada Kaštela potpisani su ugovori s korisnicima koji su ostvarili pravo na (su)financiranje troškova stanovanja u 2026. godini. Ovom demografskom mjerom Grad Kaštela mladim obiteljima pomaže u podmirenju dijela troškova slobodno ugovorene najamnine te im olakšava rješavanje jednog od najvažnijih životnih pitanja – stanovanja.

Potporu su ove godine ostvarile ukupno 24 mlade obitelji, od čega jedna mlada obitelj bez djece i 23 mlade obitelji s djecom. Ovisno o ispunjenim uvjetima Javnog poziva, korisnicima su odobrene potpore u iznosima od 2.100 do 3.600 eura, koje će im pomoći u podmirenju dijela troškova najamnine.

Gradonačelnik Denis Ivanović istaknuo je kako Grad Kaštela kontinuirano provodi mjere kojima mladim obiteljima nastoji olakšati ostanak i život u gradu.

– Svjesni smo koliko su troškovi stanovanja danas veliko opterećenje za mlade obitelji. Upravo zato nastavljamo provoditi mjere koje im pružaju konkretnu financijsku pomoć i olakšavaju rješavanje stambenog pitanja. Naš je cilj da Kaštela budu grad u kojem će mladi ljudi ostajati, zasnivati obitelji i graditi svoju budućnost. Nastavit ćemo ulagati u mjere koje doprinose kvalitetnijem životu naših sugrađana i stvaraju bolje uvjete za mlade obitelji, rekao je gradonačelnik Ivanović.

Jedan od korisnika potpore, Grgo Blažević, zahvalio je Gradu Kaštela na ovoj mjeri te istaknuo kako ovakva pomoć mladim obiteljima mnogo znači.

– U današnje vrijeme, kada su troškovi života i stanovanja sve veći, svaka pomoć zaista dobro dođe. Ovakve potpore puno znače mladim obiteljima i pokazuju da Grad prepoznaje naše potrebe, rekao je Blažević.

Potpisivanjem ugovora uspješno je završena provedba Javnog poziva za (su)financiranje troškova stanovanja mladim obiteljima u 2026. godini, a korisnicima će sredstva biti isplaćena sukladno ugovorenim obvezama i dinamici provedbe programa.

Ova mjera dio je kontinuiranih aktivnosti Grada Kaštela usmjerenih na stvaranje povoljnijih uvjeta za život mladih obitelji te predstavlja još jedan korak u provedbi gradske demografske politike, kojom se mladim obiteljima pruža konkretna podrška u rješavanju stambenog pitanja.