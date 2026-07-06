Potpisan ugovor za projekt na Kamenu: Stanovi za 2.105 eura po kvadratu, Banovina već raspisala prvi "priuštivi" natječaj!

Pretvorilo se potpisivanje ugovora o izradi projektno-tehničke dokumentacije za projekt priuštivog stanovanja na splitskom Kamenu gotovo u predaju ključeva stanova mladim obiteljima: zanimalo je predstavnike medija cijena po kvadratu, što je jedino mjerilo vrijednosti i/ili isplativosti, makar je pet do šest objekata zgrada s prizemljem i tri kata (toliko je dopušteno GUP-om) na Kamenu još, kako je u samom pozivu u Banovinu bilo naglašeno, u fazi projektiranja.

Svašta će se dogodit dok sve ne bude gotovo, i sam gradonačelnik Tomislav Šuta je kazao, na inzistiranje novinara, kako na Kamenu ne očekuje početak građevinskih radova prije kraja iduće godine. No dobro, okvirna cijena je oko 2,105 eura po kvadratu, kako smo imali čuti to je trenutačna cijena izgradnje u koju su uključeni svi troškovi (bez zarade, što zapravo znači da aktualne cijene u stanogradnji uključuju jedan prekrasan postotak profita), ljudi će dakle priuštive stanove moći otkupljivati ‘po trošku nastanka’, po nabavnoj cijeni. No to će definirati javna nabava, naglasio je gradonačelnik Tomislav Šuta, tek kad sve bude gotovo ili blizu kraju, radit će se izračuni. Tako da zapravo ništa nije sigurno, možda za koju godinicu troškovi narastu, a možda i padnu…

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Zna se da će se raditi liste prvenstva, za najam priuštivih stanova čak će se moći javiti osobe koje su odselile iz Splita, recimo u Solin, ali su prethodnih cca 20 godina boravile u gradu pod Marjanom. Za priuštivo stanovanje moći će konkurirati i stariji od 45 godina, potvrdio je gradonačelnik, međutim mladost će donositi više bodova, kao i brojčano stanje obitelji te dosta drugih kategorija koje će se bodovati, što je sve pojašnjeno u obimnom dokumentu kojeg je nedavno usvojilo Gradsko vijeće Splita. Možda najbitnije, naglasio je Šuta, da od izgrađenih stanova zakonski biti 50:50 omjer najma i prodaje priuštivih stanova...

Ali OK, ono što se zna i što bi ovim ugovorom (vrijednim gotovo 400 tisuća ojra) koji Grad Split potpisuje s projektantskom tvrtkom Laus plus d.o.o., trebalo biti definirano, je projekt izgradnje između 180 i 220 stanova na Kamenu (no gradit će se u fazama), uz prateće društvene sadržaje, parkove i zelene površine. Što je priličan iskorak za to naselje, kako je sam gradonačelnik naglasio, u kojem donedavno praktički nije bilo kanalizacije, a i vodoopskrba je bila manjkava, što se sve posljednjih godina rješava projektom Aglomeracije.

- Mi smo prvi grad u državu koji je općenito pokrenuo ovaj model i razgovori teku s Ministarstvom graditeljstva koje će ovo preuzeti na sebe u smislu same izgradnje. Potpisan je treći ugovor, a svi znamo koji problem postoji što se tiče priuštivog stanovanja u Gradu Splitu, znamo svi koji su naši dugoročni i strateški ciljevi da mladi ljudi prvenstveno dobiju prvi kvadrat. Proveli smo i anketu (kasnije je dodao, na oko tri tisuće ispitanika, mahom mlađih od 45 godina te da ih je 80-90 posto iskazalo zanimanje za priuštivi otkup), imamo kompletno sve rezultate. Status projekata koji su u tijeku vjerojatno najviše zanima javnost. Govorimo o tri lokacije, sve tri su ugovorene. Mejaši (predviđeno oko 30 stanova, op.a.) su praktički jednim dijelom već isporučen prema gradu u smislu samog idejnog projekta u kojem su zatraženi posebni uvjeti kako bi nastavili s izradom glavnog projekta, kako bi se ishodila građevinska dozvola; za Ravne Njive (50-60 stanova, op.a.) je projektiranje u tijeku, i danas smo potpisali ugovor evo za lokaciju Kamen. Ukupna vrijednost za sve tri lokacije, za projektiranje je 620 tisuća eura s PDV-om. Sve ovo samo pokazuje kako je nama cilj da se što prije dobiju prvi ključevi za mlade ljude, sljedeći koraci su čim se ishode sve potrebne dozvole, dostavlja se ministarstvu koje će provesti javnu nabavu za samu izgradnju. Mi ćemo kao Grad Split odmah raspisati poziv za sve zainteresirane i odmah napraviti kompletnu rang-listu što se tiče prvih koji će useliti. Svi potencijalni vlasnici će znati i prije dovršetka izgradnje, svi će dakle moći planirati što se tiče svih aktivnosti… Zakon o priuštivom stanovanju je predvidio 50 posto stanova za priuštivi najam i 50 posto za priuštivi otkup. - kazao je splitski gradonačelnik Tomislav Šuta, dodajući kako se pored ove tri lokacije radi na Korešnici, Pujankama i Brodarici.

- Očekujem da tijekom ovog ljeta potpišem zaključak za izmjene i dopune GU-a, to će uključivati 600 novih stanova na području same Brodarice, Korešnicu je preuzela država, nekoć smo spominjali Pujanke, iza Antipirosa, no jedan manji dio je u povratu, a stranka je spremna zaključiti nagodbu pa bi se tu mogla izgraditi poprilična zgrada, velika katnost sa stotinjak stanova. Srinjine su projekt koji se očekuje da se dogodi u perspektivi i budućnosti novi projekti priuštivog stanovanja, no tu će kao i za Kopilicu trebati urbanistički projekti. Prošli tjedan sam bio u ministarstvu i imamo informacije da je pravilnik za urbanistički projekt pri samom kraju i da bi se to trebalo naći u javnom savjetovanju. - zaključio je pogledom u nešto dalju i nesigurniju budućnost Šuta.

- Stvarno se nadam, što se tiče samih Mejaša, ako će u ovoj godini biti građevinska dozvola, da će u idućoj godini biti bageri na terenu. Za Kamen će ići fazna gradnja, a u idućoj godini se nadamo građevinskoj dozvoli. - kazao je planirani itinerar gradonačelnik.

Nije spomenuo pritom bivšeg poteštata, Ivicu Puljka, koji je de facto otkupom manje susjedne parcele (bilo je tada, prije gotovo dvije godine, problema s tom odlukom pred Gradskim vijećem, sjetit će se oni s boljom memorijom, jer je taj teren s kojim je Banovina okrupnjavala zemljište bio u vlasništvu poznate tvrtke, tj. poduzetničke obitelji koji se bave turizmom u Splitu pa se tadašnja opozicija narogušila kako je u pitanju neki deal, neko pogodovanje u zamjenu za taj komad zemljišta) i krenuo u priuštivu stanogradnju na Mejašima…

Istovremeno je bezrezervno otklonio mogućnost da budući vlasnici ‘poticanih’ stanova preprodaju svoje kvadrate ili ih pretvore u – apartmane, kaže kako je to, za razliku od POS-a, puno bolje zakonski regulirano odmah u startu, zna se kako se smije, a kako ne raspolagati s nekretninom. Nota bene, Grad Split je odlukom na GV-u donesen Poziv na natječaj za priuštivo stanovanje koji je otvoren za sve zainteresirane do osmog mjeseca, za prve priuštive stanove. A još je desetak ‘socijalnih’ stanova u igri, ali za njih se radi posebna lista.