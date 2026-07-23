Potpisan ugovor za IEC u Sinju: Spašeni milijuni i osigurana budućnost sinjskog hipodroma

Grad Sinj napravio je odlučujući korak prema rješavanju jednog od najvećih infrastrukturalnih i financijskih utega iz svoje prošlosti potpisivanjem ugovora s odabranim izvođačem radova za dovršetak interpretacijsko edukacijskog centra (IEC) odnosno jahaće hale koja predstavlja najvažniji dio opsežnog europskog projekta "Sinj u sridu".

Ovaj čin označio je veliku prekretnicu i konačan kraj dugogodišnjih problema koji su ozbiljno prijetili gradu drastičnim financijskim penalima. Stavljanjem hale u funkciju do 31. prosinca 2026. godine Grad Sinj se „spasio“ od dodatnih 5 milijuna eura penala i totalnog bankrota Grada Sinja.

Projekti iz prošlosti, koji su trebali biti davno završeni i služiti kao ponos Cetinske krajine, suočili su se s velikim kašnjenjima, nemarom i neadekvatnošću. Jahaća hala godinama je bila potpuno nefunkcionalna: nedostajalo joj je adekvatno navodnjavanje, ugrađen je pogrešan pijesak koji stvara blato, a sigurnosna pitanja ostala su neriješena, zbog čega objekt uopće nije mogao služiti svojoj primarnoj svrsi. Propuštanjem prethodne gradske vlasti, da odgovori na čak 14 od 19 prigovora ugovornog tijela SAFU-a, Grad Sinj je već ranije pretrpio ogromnu štetu i platio 11 milijuna kuna (preko 1,5 milijuna eura) penala, dok bi ta penalizacija iznosila znatno manje (maksimalno 25%) da se prigovorima pristupilo odgovorno. Još veća opasnost i nadvišeni mač nad gradskim proračunom bila je prijetnja dodatnom kaznom od čak 5 milijuna eura ako se hala ne bi stavila u punu funkciju do 31. prosinca 2026. godine.

Gradonačelnik Miro Bulj u svom je obraćanju naglasio važnost preuzimanja odgovornosti:

"Preuzeli smo odgovornost i nismo htjeli dopustiti da građani Sinja plaćaju cijenu tuđih nemara i promašaja. Umjesto guranja problema pod tepih, pristupili smo SAFU-u otvoreno i proaktivno. Izradili smo detaljan troškovnik, osigurali 450.000 eura u proračunu i proveli transparentan postupak javne nabave. Pregovorima smo postigli ključni dogovor: stavljanjem hale u funkciju do 31. prosinca 2026. godine spašavamo Sinj od dodatnih 5 milijuna eura penala. Pokažemo li odgovornost, ovaj objekt konačno ostaje našim građanima, narodu Cetinske krajine i promociji Sinjske alke."

Na potpisivanju Ugovora uz gradonačelnika Mira Bulja bio je i njegov zamjenik Denis Bobeta, pročelnica za imovinu Upravnog odjela za imovinu i prostorno uređenje Grada Sinja Snježana Tiganj te pročelnica Upravnog odjela za gospodarski razvoj, fondove Europske unije i javnu nabavu Grada Sinja Ana Cvitković koja je istaknula kako su realizaciji ovog problema pristupili pažljivo i sustavno:

" Gradonačelnik je u više navrata vodio razgovore i pregovore s višim odgovornim provedbenim i kontrolnim tijelima. Izradili smo detaljan troškovnik za uklanjanje nedostataka, osigurali 450.000 eura u proračunu za 2026. godinu te u travnju pokrenuli postupak javne nabave procijenjene vrijednosti 360.000 eura + PDV. Postupak je uspješno završen u lipnju odabirom izvođača radova.", istaknula je Cvitković

Gradonačelnik je dodao kako je kontinuiranim pregovorima sa SAFU-om potvrđeno da će se kompletna dodatna kazna od 5 milijuna eura u potpunosti izbjeći ako se radovi završe u roku i time izbjegnemo totalni bankrot Grada Sinja.

"Time je napravljen izravan financijski spas za grad, dok će sinjski hipodrom napokon opravdati titulu najboljeg i najljepšeg objekta konjičkog sporta južno od Zagreba, omogućujući vrhunske uvjete za konjički sport, interpretaciju povijesti Sinjske alke i promociju bogate baštine cijelog kraja", rekao je.

Izabrani izvođač radova renomirana je obiteljska tvrtka koju je 1996. godine osnovao supružnički par Snježane i Gorana Garića iz Njemačke pod nazivom LGS (uz kćerinsku tvrtku LG International), a obiteljsku tradiciju danas uspješno nastavlja njihov sin Leon. Tvrtka djeluje globalno, iza sebe ima izgrađenih preko 2000 jahaćih terena te se ponosi referencama koje uključuju suradnju s više od 22 olimpijska jahača diljem svijeta, uključujući vrhunske američke i njemačke timove.

Predstavnik izvođača radova Goran Garić iznio je detalje o tehnologiji i stručnosti tvrtke:

"Naša obiteljska tvrtka gradi terene od 1996. godine i iza nas stoji rad s najzahtjevnijim klijentima, uključujući 22 olimpijska pobjednika i jahača iz samog svjetskog vrha. Trenutačno stanje terena u Sinju zahtijeva da sve uklonimo i krenemo ispočetka. Dovođenjem specijaliziranog pijeska iz Slovenije i ugradnjom našeg 'Flut' odnosno sustava "plime i oseke" automatskog navodnjavanja, Sinj će dobiti teren svjetske razine. Naš fokus je oduvijek bio na kvaliteti i zadovoljstvu klijenata, to nam je najbolja referenca."

Njegov sin, Leon Garić, dodao je:

"Ponos je nastaviti obiteljsku tradiciju na ovakvom projektu. Uvjeren sam da ćemo u Sinju izgraditi iznimno kvalitetan i lijep teren koji će trajati desetljećima, baš poput terena koje godinama gradimo po Njemačkoj i svijetu."

Ovaj sustav funkcionira postavljanjem specijalne folije i drenažnih cijevi ispod cijele površine, što omogućuje potpuno automatsko i ravnomjerno navodnjavanje bez stvaranja blata. Radovi će trajati najmanje tri mjeseca, a pripreme i logistika već su u punom zamahu, dostava specijalnog pijeska iz Slovenije organizirana je za početak sljedećeg tjedna.