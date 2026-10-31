POTOP U OMIŠU Sporting uverljivo porazio Olmissum

Futsaleri Olmissuma i portugalskog Sportinga danas su s početkom od 20:15 odigrali utakmicu 3. kola UEFA Fustal lige prvaka u grupi 3, a Olmissum je izgubio rezultatom 1:9 na Ribnjaku.

Jedini je strijelac za Omišane bio Kovačević na asistenciju Kusture u posljednoj minuti prvog dijela kada su gosti vodili 0:4.

U nastavku su se samo nizali golovi, a najveća je pauza pogodaka bila pri rezultatu 1:5 i 1:6 kada pogotka nije bilo deset minuta.

Omišani su ovim poraz ostali trećeplasirani s dva remija protiv Lavala od 1:1 te Stolitsa (4:4) i današnjim su porazom i dalje u igri za prolaz s obzirom na to da prolaze prve tri plasirane ekipe, među kojima su i Omišani. Prvi je Sporting s 9 bodova, prati ga Stolisa s 4 boda te Olmissum s 2 boda, a kako sada stvari stoje, dalje neće ići Laval.

Standings provided by Sofascore