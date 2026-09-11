POTOP NA ROTORU U SOLINU Vozila se probijaju kroz vodu, jedno izgleda zaglavljeno

Obilna kiša koja od jutra pada na splitskom području stvorila je velike probleme na prometnicama. Na rotoru u Solinu vladaju teški uvjeti za vožnju – velika količina vode prekrila je kolnik, zbog čega vozila kroz rotor prolaze vrlo sporo.

Prema snimkama s terena, jedno je vozilo ostalo u dubokoj vodi te izgleda kao da je zapelo. Ostali vozači pokušavaju proći poplavljenim dijelom prometnice, no zbog velike količine vode promet se odvija otežano.

Situacija na rotoru posljedica je snažnih pljuskova koji su tijekom jutra zahvatili šire splitsko područje. U kratkom je vremenu palo mnogo kiše, a oborinska odvodnja na pojedinim lokacijama ne uspijeva prihvatiti toliku količinu vode.

Vozačima se preporučuje krajnji oprez, smanjenje brzine i izbjegavanje prolaska kroz dijelove prometnica na kojima se zadržava veća količina vode.

S obzirom na prognozu, novi pljuskovi mogući su i tijekom prijepodneva, pa nije isključeno dodatno pogoršanje situacije na prometnicama.