POTONUO BROD U VRANJICU! Policija nam potvrdila jutrošnji incident, poznato je ima li ozlijeđenih

U ponedjeljak ujutro, 12. listopada, u Vranjicu je potonuo brod. Informaciju je za Dalmaciju Danas potvrdila splitsko-dalmatinska policija, koja navodi da u događaju nije bilo ozlijeđenih osoba.

Redakciji Dalmacije Danas jutros je stigla dojava čitatelja o potonuću turističkog broda u sjevernoj luci na području Vranjica.

Prema informacijama iz dojave, riječ je o brodu 'Plomin', koji se navodno nalazio na vezu broj 7. Čitatelj navodi i da su na mjestu događaja bili policija, inspektori i vlasnik broda.

Dalmacija Danas odmah je zatražila službenu potvrdu policije.

Policija potvrdila potonuće

Iz Policijske uprave splitsko-dalmatinske potvrdili su da su jutros zaprimili dojavu o potonuću broda.

- Nastavno na Vaš upit, obavještavamo Vas da je danas, 12. listopada 2026. godine oko 08.20 sati zaprimljena dojava o potonuću broda u Vranjicu. Nema ozlijeđenih osoba.

O događaju je obaviještena Lučka kapetanija u čiju nadležnost spada daljnje postupanje - odgovorili su iz policije za Dalmaciju Danas.

Čekaju se detalji o uzroku potonuća

Za sada nisu poznate okolnosti pod kojima je brod potonuo niti razmjeri eventualne materijalne štete.

Iako se u dojavi spominje turistički brod Plomin, policija u svojem odgovoru nije potvrdila identitet plovila.

Daljnje postupanje u nadležnosti je Lučke kapetanije, od koje se očekuje utvrđivanje okolnosti ovog događaja.

MV Plomin je tradicionalni brod s kabinama koje imaju vlastite kupaonice, osmišljen kako bi pružio intimno iskustvo krstarenja prekrasnom hrvatskom obalom. Izgrađen 1943. i obnovljen 2018. godine, raspolaže s 19 udobnih, potpuno klimatiziranih kabina s vlastitim kupaonicama, koje gostima pružaju opuštajući kutak nakon dana ispunjenog istraživanjem. Ugodna paluba okupana suncem savršeno je mjesto za opuštanje, s koje se pruža prekrasan pogled na svjetlucavo Jadransko more i šarmantna obalna mjesta. Gosti uživaju u ukusnim, svježe pripremljenim jelima koja se poslužuju u ugodnom blagovaonskom prostoru, gdje glavnu ulogu imaju lokalni okusi. Susretljiva i ljubazna posada posvećena je tome da svakom gostu osigura besprijekorno i ugodno putovanje. Bilo da je riječ o krstarenju prema povijesnim gradovima ili sidrenju u mirnim uvalama, Plomin jamči nezaboravnu avanturu na Jadranu - stoji na službenoj stranici.