Pošteni maloljetnik pronašao novac na ulici i odnio ga policiji: Sada se traži vlasnik

Nesvakidašnji primjer poštenja zabilježen je u Zagrebu, gdje je maloljetnik pronašao novac na ulici i odlučio ga predati policiji. Sada se traži njegov vlasnik.

Kako je izvijestila policija, događaj se zbio u nedjelju, 1. studenoga, oko 15.55 sati u Branimirovoj ulici u Zagrebu. Maloljetnik je pronađeni novac osobno odnio u policijsku postaju i predao ga policijskim službenicima.

Policija je pozvala vlasnika novca da se javi kako bi dobio informacije o pronalasku.

Vlasnik se može obratiti V. policijskoj postaji Zagreb, na adresi Ulica Antuna Bauera 1, ili nazvati brojeve telefona 01/4570-120 i 01/4570-110.