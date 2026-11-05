Postavljene zaštitne brane u Gradskoj luci, osiguran svakodnevni nadzor mora

U sklopu radova na sanaciji i modernizaciji uređaja za pročišćavanje otpadnih voda i crpne stanice Katalinića brig, danas su u akvatoriju Gradske luke Split, na području između Lučke kapetanije i pothodnika, postavljene zaštitne plutajuće brane. Riječ je o jednoj od mjera zaštite mora predviđenih tijekom izvođenja radova.

Brane su postavili djelatnici ovlaštene tvrtke, s kojom je Vodovod i kanalizacija Split ugovorio svakodnevni nadzor stanja mora tijekom trajanja privremenog ispusta otpadnih voda u luku. Njihova je svrha ograničiti širenje plutajućih nečistoća, a prema potrebi će se angažirati i plovila za njihovo prikupljanje s površine mora.

Radovi se odvijaju uz provedbu predviđenih mjera zaštite okoliša.

Modernizira se postrojenje staro približno 30 godina

Na Katalinića brigu u tijeku je sanacija i modernizacija postrojenja koje je u funkciji približno 30 godina. Radovima vrijednima 2,9 milijuna eura obnavlja se postojeća infrastruktura i modernizira crpna stanica, čime se stvaraju uvjeti za pouzdaniji rad sustava i njegovo povezivanje s novim uređajem za pročišćavanje otpadnih voda Stupe.

Radovi će trajati približno tri mjeseca, a privremeno ispuštanje dijela otpadnih voda u Gradsku luku predviđeno je u dvije odvojene faze, tijekom kojih je zbog tehničkih zahvata potrebno privremeno izmijeniti uobičajeni način rada sustava.

Prva faza započela je 4. studenoga i predviđeno je da traje najviše tri tjedna. Nakon uspostave privremenog sustava odvodnje otpadne vode ponovno će se odvoditi izvan lučkog akvatorija, postojećim podmorskim ispustom duljine 1.300 metara u Brački kanal.

Druga, kraća faza privremenog ispusta planirana je tijekom završnih radova i prespajanja sustava. O njezinu točnom početku i trajanju javnost će biti pravodobno obaviještena.

Dugoročni cilj – učinkovitije pročišćavanje i bolja zaštita mora

Modernizacija postrojenja Katalinića brig dio je šireg ulaganja u sustav odvodnje Splita. Nakon dovršetka novog uređaja UPOV Stupe, koji je trenutačno u izgradnji, otpadne vode južnog dijela grada usmjeravat će se prema tom postrojenju, gdje će se, uz dosadašnje mehaničko, provoditi i biološko pročišćavanje.

Time će se značajno povećati učinkovitost uklanjanja onečišćenja i dugoročno smanjiti opterećenje morskog okoliša. Radovi koji se sada provode na Katalinića brigu važan su dio prijelaza na suvremeniji i učinkovitiji sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda.

Sanacija i modernizacija postrojenja Katalinića brig dio je projekta „Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Split – Solin”, ukupne vrijednosti 321,3 milijuna eura, jednog od najvećih infrastrukturnih ulaganja u vodno-komunalni sustav u Hrvatskoj.

Radovi na Katalinića brigu izvode se u okviru ugovora P1 aglomeracije Split – Solin, ukupne vrijednosti 52,2 milijuna eura bez PDV-a, u sklopu kojeg su dosad izvedeni radovi procijenjene vrijednosti 44,1 milijun eura.

Vodovod i kanalizacija Split nastavit će tijekom trajanja radova redovito informirati javnost o aktivnostima na terenu, stanju u luci i napretku radova.

Aglomeracija Split – Solin

Obnova crpne stanice Katalinića brig dio je projekta „Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Split – Solin”, jedne od najvećih infrastrukturnih investicija u području vodnoga gospodarstva u Republici Hrvatskoj, ukupne vrijednosti 321.282.030,49 eura.

Od ukupno prihvatljivih troškova druge faze projekta u iznosu od 243.149.745,48 eura, bespovratnim sredstvima Europske unije iz Kohezijskog fonda financira se 165.365.077,30 eura (68,01 %), dok se preostalih 77.784.668,18 eura (31,99 %) osigurava iz nacionalnih izvora.

Radovi na Katalinića brigu dio su ugovora P1 aglomeracije Split – Solin, ukupne vrijednosti 52,2 milijuna eura bez PDV-a. Dosad su u okviru tog ugovora izvedeni radovi procijenjene vrijednosti 44,1 milijun eura.

Projektom se unapređuje sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda na području aglomeracije Split – Solin, povećava pouzdanost vodno-komunalne infrastrukture te stvaraju uvjeti za dugoročnu zaštitu morskog okoliša.

Sadržaj ove objave isključiva je odgovornost Vodovoda i kanalizacije d.o.o. Split.