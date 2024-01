POSTAVLJA SE OGROMAN BROJ NOVIH KAMERA NA CESTAMA Neće vam pomoći mobitel, prikrivanje tablica...

Ako ste od vozača koji su dosad po Austriji i Sloveniji vozili po propisima, a unutar naših granica znali ste si dati oduška imajući na umu da kamere nisu u svakom od postavljenih kućišta, a nisu ni najmodernije, krajnje je vrijeme da prikočite. I to doslovno. S prvim danom ove godine na našim su se prometnicama počele postavljati nove kamere. Dio su sustava nadzora i upravljanja prometom Crocodile 2 Croatia, ili skraćeno Cro 2 Cro. Taj je, pak, sustav dio projekta Crocodile, pokrenutog na europskoj razini.

- Realizacija ovog projekta osigurat će unaprjeđenje sigurnosti prometa na cestama te razmjenu podataka putem mobilne aplikacije. Ukupna vrijednost projekta 'Crocodile 2 Croatia' iznosi 10.956.000 eura, od čega se 85 posto iznosa (9.312.600 eura) bespovratno financira sredstvima Europske unije, putem Instrumenta za povezivanje Europe - rečeno je još lani, prilikom predstavljanja projekta u organizaciji Ministarstva mora, prometa i infrastrukture i Hrvatskih autocesta d.o.o.

Hrvatska tako staje uz bok ostalim državama članicama Inteligentnog prometnog sustava, čija je svrha pravodobno prepoznati opasnu radnju u prometu. S takvim se sustavima nadzora u drugim europskim zemljama najprije kretalo u tunelima, budući da su oni posebno kritični, piše Večernji list.

Javnosti najznačajnija novina, dakako, nove su, napredne kamere koje će uz brzinu kretanja vozila moći snimiti i njegovu unutrašnjost. Tako će kazne - osim prebrzim vozačima - stizati i onima koji se propuste vezati sigurnosnim pojasom ili ih kamera snimi kako tijekom vožnje koriste mobitel. Primjenu će naći i u hvatanju vozača motocikala koji prikrivaju registarske oznake na svojim dvokotačima.

Nove kamere bit će raspoređene na regionalnim, odnosno lokalnim cestama, jer one su u smislu prometne sigurnosti opasnije od autocesta. Na autocestama se, naime, razvijaju veće brzine, ali nesreća je manje jer nema klasičnih raskrižja, kao ni ostalih sudionika u prometu, poput pješaka i biciklista. Stoga se očekuje da će nove kamere znatno povećati sigurnost i na tim, nižerangiranim cestama.

Također, podaci o počinjenim prekršajima države članice Europske unije međusobno će razmjenjivati. U teoriji, to su činile i dosad, no kazne Hrvatima ipak nisu stizale iz svih država. No, nije svrha samo kažnjavanje, pa čak ni samo prevencija prekršaja, već i informiranje vozača. Hrvatska je turistička destinacija i iz godine u godinu buja količina vozila na našim cestama. Česti su zastoji, vozači najčešće nemaju u realnom vremenu pregled situacije na cesti. U budućnosti bi i oni, putem novih sustava za nadzor prometa, trebali biti u mogućnosti u realnom vremenu dobiti informaciju o prometu i stanju na cesti.