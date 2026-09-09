Poštar iz Hercegovine ukrao mirovine i otišao na Tajland

Poštar S. J. iz Višića kod Čapljine, za kojim je policija raspisala operativnu potragu, navodno je napustio Bosnu i Hercegovinu, dok deseci umirovljenika čekaju mirovine koje im nisu isplaćene. Prema neslužbenim informacijama, njegov trag vodi sve do Bangkoka.

Nestanak muškarca prijavljen je Policijskoj upravi Čapljina u ponedjeljak oko 10:30 sati. Njegova majka policiji je kazala da je u subotu, 5. rujna, s prijateljima otišao u Mostar. Posljednji put s njim se čula dan kasnije, oko 20:50 sati preko WhatsAppa, nakon čega mu je mobitel isključen.

Iz Mostara preko Sarajeva i Turske

Prema informacijama Hercegovina.info, poštar je prije odlaska iz BiH boravio u jednom mostarskom hotelu, nakon čega se uputio prema Sarajevu. Odatle je navodno avionom otišao u Tursku, a kupljena karta pokazivala je da bi konačno odredište trebao biti Bangkok.

MUP Hercegovačko-neretvanske županije ima saznanja da je muškarac napustio BiH, no zasad nije potvrđeno je li doista stigao u Tajland.

Navodno nestalo između 50 i 60 mirovina

Istodobno se pokušava utvrditi što se dogodilo s mirovinama koje poštar nije isplatio korisnicima. Prema neslužbenim informacijama, riječ je o 50 do 60 mirovina, no njihov ukupan iznos zasad nije poznat.

Pošta do objave prvotnog teksta nije odgovorila na upit o broju neisplaćenih mirovina, iznosu novca ni o tome kada će umirovljenici dobiti svoje isplate.

MUP HNŽ-a potvrdio je da je raspisana operativna potraga za nestalim muškarcem. Prema policijskim informacijama, Pošta zasad nije podnijela prijavu policiji u vezi s nestalim novcem.

Dok policija pokušava utvrditi gdje se poštar nalazi, ostaje otvoreno i pitanje sudbine novca namijenjenog umirovljenicima.