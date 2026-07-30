Poslovna prilika u Splitu: Državni prostori na atraktivnim lokacijama, jedan nadomak Pazara

Državne nekretnine objavile su sedmi ovogodišnji javni natječaj za zakup poslovnih prostora Z-7/26 kojim se u zakup nudi ukupno 40 poslovnih prostora u vlasništvu Republike Hrvatske. Poslovni prostori i garaže nalaze se u 14 hrvatskih gradova. Rok za podnošenje ponuda je 18. rujna 2026. do 12 sati.

Najviše poslovnih prostora, njih 18, nalazi se u Zagrebu, gdje se u zakup nude prostori na više atraktivnih gradskih lokacija, među kojima su Ilica, Mesnička, Nova Ves, Maksimirska cesta, Trg Francuske Republike, Ulica kralja Zvonimira, Trnsko i druge adrese. Osim u glavnom gradu, poslovni prostori ponuđeni su i u Bjelovaru, Cresu (Stivan), Čazmi, Daruvaru, Karlovcu, Našicama, Osijeku, Puli, Rijeci, Sisku, Slavonskom Brodu, Splitu i Zadru.

Natječajem su obuhvaćeni prostori površine od 7 četvornih metara, koliko ima najmanji poslovni prostor u Zagrebačkoj 21 u Splitu, do gotovo 138 četvornih metara, koliko ima najveći ponuđeni prostor u Novoj Vesi 2 u Zagrebu. U poslovnim prostorima dopuštene su sve djelatnosti sukladno važećim propisima, osim pružanja usluga smještaja.

Dva prostora u Splitu

Početne mjesečne zakupnine kreću se od 8,28 eura za garažu u Sisku do 1.500,60 eura za poslovni prostor u zagrebačkoj Novoj Vesi. Među atraktivnijim prostorima izdvajaju se poslovni prostor površine cca 74 četvorna metra u Mesničkoj 6 u Zagrebu s početnom zakupninom od 1.294,48 eura, veći poslovni prostor u Ilici 117A s početnom zakupninom od 1.122,70 eura, prostor u zadarskoj Zrinsko-Frankopanskoj 23 s početnom zakupninom od 1.010 eura, poslovni prostor na Trgu Ivane Brlić Mažuranić 3 u Slavonskom Brodu s početnom zakupninom od 946 eura, prostor u Matoševoj 9 u Splitu s početnom zakupninom od 919,80 eura te veći poslovni prostor u Rijeci na adresi Školjić 7B s početnom zakupninom od 836 eura, dok početna mjesečna zakupnina za manji poslovni prostor na Brajdi 4A iznosi 169,40 eura.

Poseban dio ponude čini 11 garaža, za čiji se zakup, uz obrtnike i pravne osobe, mogu natjecati i fizičke osobe. U Zagrebu se u zakup daju garaže u Gruškoj ulici, Poljani Jurja Andrassyja, Radauševoj ulici i na Zelenom trgu, s početnim mjesečnim zakupninama od 29,90 do 39,00 eura. Garaže su u ponudi i u Našicama, na Trgu Izidora Kršnjavija 6, gdje se početne zakupnine kreću od 37,99 do 38,99 eura, zatim u Čazmi gdje se za cca 21 četvorni metar nudi garaža po početnoj cijeni od 62,94 eura, dok je najniža početna zakupnina na ovom natječaju upravo za garažu u Sisku te iznosi 8,28 eura mjesečno. Garaže su namijenjene isključivo za smještaj vozila.

Poslovni prostori daju se u zakup na određeno vrijeme od 10 godina, a zakupnici su prvi mjesec od solemnizacije ugovora oslobođeni plaćanja zakupnine kako bi prostor mogli urediti i pripremiti za početak poslovanja. Prostori se daju u zakup u viđenom stanju, a zainteresirani ponuditelji mogu ih razgledati prema rasporedu objavljenom u javnom pozivu.

Ponude se podnose do 18. rujna 2026. godine u 12 sati, dok će javno otvaranje ponuda biti održano istoga dana u 13 sati u prostorijama Državnih nekretnina u Zagrebu, Frana Vrbanića 50. Cjelovit tekst javnog natječaja, raspored razgledavanja poslovnih prostora, obrasci za podnošenje ponuda i svi uvjeti sudjelovanja dostupni su na internetskim stranicama Državnih nekretnina .