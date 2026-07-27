Posljednji sati jeftinijeg goriva: Od ponoći veliki udar na vozače, navečer se očekuju gužve na pumpama

Ponedjeljak je posljednji dan na koji vozači u Hrvatskoj mogu natočiti gorivo po trenutačnim cijenama. Već od ponoći na snagu stupaju nove cijene, a najveći udar osjetit će vlasnici dizelskih vozila.

Obišli smo benzinske postaje danas oko 17 sati. Većih gužvi i kolona vozila tada još nije bilo, no za očekivati je da će brojni građani spremnike pokušati napuniti tijekom predvečernjih i večernjih sati, neposredno prije poskupljenja.

Dizel poskupljuje čak 16 centi

Eurosuper 95 trenutačno stoji 1,54 eura po litri, dok se eurodizel prodaje po cijeni od 1,59 eura. Od ponoći će litra benzina stajati 1,62 eura, odnosno osam centi više, dok cijena eurodizela skače na 1,75 eura, što je poskupljenje od čak 16 centi po litri.

Plavi dizel poskupljuje za 19 centi te će nova cijena iznositi 1,21 euro po litri. UNP za spremnike poskupljuje na 1,28 eura po kilogramu, dok će UNP za boce stajati 1,86 eura po kilogramu. Nove cijene vrijedit će sljedećih 14 dana.

Vozač koji u automobil natoči 50 litara benzina tako će od sutra isti spremnik platiti četiri eura više. Kod dizelskog goriva razlika će biti osam eura.

Vlada intervenirala, ali poskupljenje nije izbjegnuto

Podsjetimo, Vlada je danas na telefonskoj sjednici donijela nove uredbe kojima je nastavila regulirati cijene naftnih derivata. Zbog velikog projiciranog rasta cijena smanjene su trošarine i premije energetskih subjekata, no ni te mjere nisu bile dovoljne da se izbjegne osjetno poskupljenje.

Trošarina na dizelsko gorivo smanjena je za četiri centa po litri, a na benzin za jedan cent. Premije su dodatno smanjene za benzin, dizel, plavi dizel i UNP. Bez Vladinih mjera benzin bi stajao 1,77 eura, a dizel čak 1,94 eura po litri.

S obzirom na to da stare cijene vrijede samo do ponoći, na benzinskim postajama tijekom večeri mogla bi se pojačati gužva.