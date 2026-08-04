Posljednje putovanje legendarnog "Dubrovnika": Nekadašnji Jadrolinijin trajekt završio u rezalištu

Bivši Jadrolinijin brod DUBROVNIK pod imenom AKDENIZ se nasukao na plažu rezališta brodova Aliaga u Turskoj i sve njegove plovidbe su zauvijek završile danas oko 14 sati, javio je Dubrovačkom vjesniku umirovljeni pomorac i zaljubljenik u brodove Ivo Batričević.

Dodao je kako je u trenutku prije nasukavanja brod plovio brzinom od 7,7 čvora.

- I brodovi imaju dušu, adio brode koji si nosio ime DUBROVNIK - objavio je dirljivu oproštajnu poruku Batričević, poznat i kao administrator popularne FB ‘Dubrovnik nekad‘ i FB grupe ‘Brodovi Dubrovnika nekad i danas‘.

Jadrolinija je, podsjetimo, prije tri godine raspisala javni tender za prodaju ‘Dubrovnika‘, putničkog broda koji je dotad najčešće plovio relaciji Dubrovnik-Bari, a u sezoni i između Bara i Barija. Ponuđena cijena za brod bila je 2,85 milijuna eura, a kao najizgledniji kupac nametnuli su se Grci.

Jadrolinijin ‘Dubrovnik‘ izgrađen je 1979. godine, duljine 122 metra, a širine 18,8 metara, kapaciteta 1300 putnika, uz 457 članova kabinskog osoblja, mogao je ukrcati i 300 vozila.

Prije prodaje u riječkom brodogradilištu Viktor Lenac ‘Dubrovnik‘ je prošao renoviranje, u travnju 2023. obznanjeno je da bi se trebao zvati Prince, po jednom od brodova grčke flote koji je završio u rezalištu.

Nasukavanje je pak danas doživio kao trajekt/Ro-Ro brod ‘Akdeniz‘, što je turski izraz na Sredozemno more, a poslovao je pod zastavom Kameruna.

- Bivši ‘Dubrovnik‘ plovio je 47 godina te po SOLAS konvencoiji october 2010. putnički brod stariji od 40 godina ne može ploviti u međunarodnoj plovidbi, osim uz ogromna novčana ulaganja i po posebnim uvjetima registra, a to bivši trajekt nije mogao udovoljiti te je zadnjih godina dobro propao i ode u pisanu povijest - tužno je zaključio gospar Ivo.