Posljednje pripreme: Ne smeta ni bura ni zima, Solinjani spremni za najluđu noć u godini

Stara godina u Dalmaciji ove je put stigla — zaleđena. Dok su minusi rano jutros okovali Dalmatinsku zagoru, hladan val nije zaobišao ni obalu. Solin se probudio na nuli, uz buru koja je dodatno pojačavala dojam hladnoće pa je osjet bio debelo ispod ništice.

Sredinom dana temperatura se jedva podigla na 5 stupnjeva Celzijusa, ali bura nije posustajala — taman toliko da nas podsjeti da i Dalmacija zna imati “pravu” zimu.

Solin u zimskom izdanju

Napravili smo đir gradom — i jasno je da se večeras sprema velika fešta.

Iako su ruke u džepovima, kape na glavama, a šalovi do pola lica, Solinjani su u punom pogonu: završavaju se zadnje kupovine, nose se vrećice, pozdravlja se u prolazu, a redovi pred trgovinama otkrivaju da su pripreme za doček — pri kraju.

Na ulicama tek pokoji osmijeh “zaleđen”, ali raspoloženje toplo.

Zimi usprkos — život ide dalje.

Kako će se dočekati Nova?

Planovi su, naravno, šaroliki.

Jedni će večeras Novu 2026. godinu dočekati na trgovima i otvorenim prostorima, drugi u kafićima i restoranima, treći u toplini kuće, uz obitelj i prijatelje. Ima i onih koji će raditi, kao i onih kojima ova noć — neće biti ništa drugačija od bilo koje druge.

A vrijeme?

Rekli bismo: hladno, ali podnošljivo. Uz dobru jaketu — i još bolje društvo.

Zima koja podsjeća — i u Dalmaciji zna biti zima

Nakon blage jeseni, Stara godina donijela je pravu zimsku razglednicu: bijele krovove u Zagori, zaleđene travnjake i “oštru” buru uz more. Dovoljno da nas podsjeti da se i na Mediteranu ponekad nađe mjesta za rukavice i kapu.

Kako god i gdje god večeras slavili — ostanite na toplom, čuvajte zdravlje i uživajte u posljednjim satima 2025. godine.

A Solin… on je već spreman.

U zimskom ruhu — i s osmijehom.