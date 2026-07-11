Posljednja snimka preminulog nogometaša iz svlačionice na SP-u para srce

Nogometna reprezentacija Južne Afrike zadovoljno se vratila sa Svjetskog prvenstva nakon uspješno odrađenog prvog kruga natjecanja. Nažalost, njihov san o plasmanu u osminu finala završio je eliminacijom od domaćina Kanade.

Ipak, nedugo nakon povratka kući, reprezentacija je doživjela pravi šok.

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Jayden Adams preminuo u 25. godini

Preminuo je 25-godišnji veznjak Jayden Adams. U javnost nije izašlo previše informacija o samim razlozima njegove smrti. Ipak, određene su se insinuacije pojavile, a u skladu s njima ide i snimka iz svlačionice nakon utakmice Južne Afrike i Južne Koreje, u kojoj je Bafana Bafana ostvarila pobjedu vrijednu plasmana u drugi krug natjecanja.

Kako saznaje Gol.hr., Adamsu je dva dana prije ranije utakmice, one protiv Češke, preminula baka, no odlučio je staviti se na raspolaganje reprezentaciji. Ipak, nakon što je prvu utakmicu startao, preostale dvije u grupi ušao je s klupe.

Svi slave, Adams je neprimjetan na svojoj klupi

Na snimci slavlja vide se euforični igrači, dok se u jednom trenutku u stražnjem dijelu prostorije može vidjeti Jadena Adamsa (broj 23) kako samo sjedi na klupi.

Ovaj snimak, na kojem možemo vidjeti potresenog mladog nogometaša, sada poprima tužnu notu, a javnost nagađa je li smrt povezana s gubitkom bake, s kojom je bio iznimno blizak ili nam zapravo otkriva istinu oko njegove smrti.

Sve u svemu, ovaj snimka je sad dobila potpuno drugu notu, potresnu i tužnu.

Jayden Adams was going through something serious in his life, this was South African players celebrating after their win against South Koreawhile he was sitting quiet 😭😭😭😭💔💔💔💔💔 pic.twitter.com/wxouqLLLeG — Reymi (@MarmoushEra) July 11, 2026