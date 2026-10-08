Posljednja smjena legendarnog Voje Šaina na Palagruži: "Ovo je rajski otok koji treba sačuvati, a sada odlazim..."

Postoje ljudi čija imena s vremenom postanu gotovo neodvojiva od mjesta na kojem žive i rade. Za Palagružu je jedan od tih ljudi Voislav Vojo Šain, legendarni svjetioničar koji je mnogim posjetiteljima približio taj pučinski otok, njegovo more, povijest i poseban način života.

Čovjek velikog srca, spreman dočekati ljude i objasniti im zašto Palagruža nije tek usamljena stijena nasred Jadrana, upravo odrađuje svoju posljednju mjesečnu smjenu na otoku. Nakon nje ne odlazi u mirovinu, nego na drugi svjetionik — Sušac. Ondje namjerava ostati do završetka radnog vijeka.

Dalmacija Danas imala je posebnu čast razgovarati s njim tijekom te posljednje smjene, dok je još uvijek palagruški svjetioničar. Razgovor o odlasku ubrzo je postao mnogo više: priča o pripadanju, odgovornosti, ljudima i poštovanju prema otoku koji, kako Vojo kaže, može biti raj — ali samo ako mu se čovjek zna prilagoditi.

„Na Palagruži treba biti jedinstvena posada“

Ovo je vaša posljednja mjesečna smjena na Palagruži. Kakav je osjećaj?

„Osjeća se to na meni. Ali lakše mi je kad znam da mi sin radi na Palagruži, pa ću ga moći nekad posjetiti. Tako se dogodilo da sam donio takvu odluku jer imam svoje razloge“, odgovara Šain.

Veza s otokom, dakle, neće nestati odlaskom sa svjetionika. Njegov sin Ivo ostaje raditi na Palagruži, a upravo mu ta činjenica olakšava rastanak.

Kada ste prvi put došli ovamo?

„Drugog listopada 1999. godine.“

Jeste li tada očekivali da ćete na Palagruži provesti gotovo tri desetljeća?

„Očekivao sam da ću, ako budem živ i zdrav, ovdje dočekati mirovinu. Ipak radim tu 28 godina, skoro pola svog života. Ali sada idem na bliži svjetionik, na Sušac, do pune mirovine. Tamo mi je lakše, nema ovoliko obveza....“

Arheolozi su mu postali obitelj

Uz svakodnevnu brigu o svjetioniku, Šain je godinama upoznavao i drugu Palagružu — onu koju su mu približili arheolozi. Njihovi dolasci nisu mu donijeli samo nova znanja o otoku, nego i prijateljstva koja opisuje obiteljskim riječima.

Više od dvadeset godina na Palagružu dolaze arheolozi istraživati njezinu bogatu povijest. Kakva su vaša iskustva s njima?

„To su ljudi koje sam upoznao prije mnogo godina, tijekom svojeg radnog vijeka na Palagruži, i jako sam ih zavolio. Ja inače mnogo držim do prirode, do svojega, zapravo do našega. Kad su prvi put došli i počeli mi pričati koji je razlog njihova dolaska, upoznali su me s poviješću otoka. Uputili su me u nešto što dotad nisam znao.“

S vremenom su razgovori o nalazima i otočkoj prošlosti prerasli u odnos koji mu mnogo znači.

„Kroz sve te razgovore i vrijeme provedeno zajedno mogu reći da sam ih prihvatio kao svoju obitelj. Zavolio sam ih i tako je ostalo.“

Palagružu nazivaju Diomedovim otokom, a uz nju se veže i predaja da je ovdje pokopan Diomed. Je li Vam poznata legenda?

„E, to ne znam. Ali moj bivši kolega Jadranko Oreb iz Vele Luke, koji je bio ovdje na Palagruži, pronašao je vrijedan primjerak keramike na kojem piše Diomedovo ime.“

Prema Šainovu sjećanju, taj je nalaz arheolozima pomogao da pretpostavka o Diomedovu svetištu na Palagruži dobije znatno ozbiljnije uporište. O samom grobu ne želi govoriti kao o nečemu što zna, ali dobro pamti koliko su takva otkrića značila ljudima koji su istraživali otok.

„Nismo meteorolozi, ali i taj posao obavljamo“

Palagruški svjetioničari ne brinu samo o svjetlu i zgradi. Dio njihovih obveza, objašnjava Šain, čine i meteorološka motrenja te redovito slanje podataka Državnom hidrometeorološkom zavodu.

Koliko dugo obavljate meteorološka motrenja?

„Otkad sam došao. Kad čovjek dođe raditi kao svjetioničar na Palagružu, obučavaju ga drugi svjetioničari, prema znanju i iskustvu koje su ovdje stekli. U Zagrebu od nas očekuju informacije i misle da smo meteorolozi. Nismo mi meteorolozi, nego obavljamo svoje aktivnosti, a u sklopu njih radimo i taj meteorološki posao.“

Na otoku postoji i automatska meteorološka postaja, ali ona, ističe, ne zamjenjuje sve što čovjek može opaziti i dojaviti.

„Ne mogu oni preko automatske postaje vidjeti sve što se tiče meteorologije. Zato mi pratimo podatke i šaljemo ih svaka tri sata.“

Grmljavina iznad glave i staklo koje je izbilo orkansko jugo

Jeste li ikada bili u kupoli svjetionika za vrijeme žestokog nevremena?

Pitanje ga vraća u vrijeme kada je na Palagruži radio s Vedranom Risom, Zagrepčaninom kojeg naziva svojim najboljim kolegom.

„Sijevalo je i grmilo da poludiš, a on mi govori: ‘Ajmo gore u kulu.’ Ja njemu: ‘Ma gdje ćemo u kulu, vidi kako grmi!’ Taman smo se popeli kad je roknulo iznad naših glava. Sve se zatreslo. On govori: ‘Neće biti ništa.’ A ja njemu: ‘Ma fućkaš to da neće biti ništa!’ Nije to za igrati se.“

Prisjeća se i situacije u kojoj je orkansko jugo izbilo jedno od stakala na kuli. Odjednom su se našli pred problemom koji su morali riješiti usred nevremena.

„Nismo znali što napraviti od tako velikog propuha. Razmišljali smo treba li izbiti staklo na suprotnoj strani da vjetar može prolaziti. Na kraju smo se Vedran i ja nekako snašli. Donijeli smo neke ploče, uspjeli zatvoriti otvor i pritisnuli ih uz okretni stroj.“

Tako su, opisuje, zaštitili unutrašnjost kule, nastojeći spriječiti i stvaranje velike kondenzacije.

U šlapama ugazio u snijeg, pa napravio snješka

Bilo je na Palagruži i snijega?

„Snijega je bilo puno puta, ali nije ostajao. Jedno jutro probudio sam se i išao očitati meteorološke podatke. Zimi navučeš skafander preko mudanata, izađeš i za pet minuta sve očitaš. Izađem ja tako u šlapama i ugazim u snijeg. Pitam se: ‘Što je ovo?!’“

Bilo je to, prema njegovu sjećanju, prije otprilike šest ili sedam godina. Umjesto da se odmah vrati unutra, nastavio je obilaziti svjetionik.

„U tim sam šlapama obišao cijelu lanternu, tražio najbolju poziciju za fotografiranje. To je jedinstvena situacija, da se na Palagruži zadrži snijeg. Uspio sam napraviti i jednog malog snješka pa sam ga fotografirao.“

Među uspomenama na nevremena, vjetar i more ostalo je tako i jedno sasvim drukčije zimsko jutro — ono u kojem je palagruški svjetioničar u šlapama tražio najbolji kadar snijegom prekrivenog otoka.

Valovi od osam metara i priče starih svjetioničara

Koje najveće visine valova pamtite?

Šain u odgovoru razlikuje ono što je osobno pratio od onoga što su mu prepričavali svjetioničari koji su na Palagruži radili prije njega.

„Prije su meteorolozi imali valograf postavljen na Galijuli i putem veze dobivali su se podaci o visini valova. Prema pričama prijašnjih svjetioničara, bilo je svakakvih situacija. Ja to nisam doživio, ali posljednji podatak o kojem su govorili bio je 12,6 metara. Ti su valovi otrgnuli valograf i nakon toga ga više nije bilo.“

Govoreći o novijim mjerenjima, spominje DHMZ-ovu plutaču i jedno izrazito jako jugo.

„DHMZ je postavio plutaču, odnosno bovu, koja daje podatke. Kad je puhalo ono jako jugo, uspjeli smo vidjeti da je pokazivala visinu vala oko osam metara.“

Spasili su petero ljudi, a more je koću pretvorilo u „papar“

Je li bilo slučajeva da se netko za vrijeme nevremena spasio pristajanjem na Palagružu?

„Za vrijeme nevremena teško je pristati na Palagružu. Ako su ljudi pristajali, radili su to na rizik. Događalo se svašta, bilo je nesreća i ljudi su ovdje ginuli.“

Jednu situaciju posebno pamti: spašavanje petero ljudi s ribarskog broda.

„Kolega i ja spasili smo petero ljudi s jedne koće. Zvala se ‘Morski vuk’. Bila je to najveća koća u nas na Jadranu“, govori Šain.

Sve je počelo prizorom koji u prvi trenutak nije izgledao neobično.

„Digao sam se ujutro u tri ure, pogledao kroz prozor i vidio brod kako pluta ispod padine. Ribari u to vrijeme inače čiste ribu u zavjetrini. Ujutro su bili nasukani na žalu, imali su prodor vode u brod.“

Ljudi su spašeni, ali brod nije izdržao.

„Unutar tri sata vjetar i valovi razbili su brod i pretvorili ga u papar.“

Kada se osvrnete na sve ljude koji su prošli Palagružom, što vam posebno ostaje u sjećanju?

„Puno je ljudi ovdje prošlo i puno sam ih upoznao tijekom svojeg radnog vijeka. Volim zaboraviti ono loše što se dogodilo i uvijek gledam pozitivno.“

Ipak, u razgovoru se vraća i jednoj tragičnoj priči koja pokazuje koliko dolazak do svjetionika ne znači nužno i kraj opasnosti.

„Jedan je čovjek ostao bez nafte, popeo se na lanternu i tražio gorivo. Na putu do broda se utopio. Svjetioničar ga je ujutro pronašao kako pluta uz obalu.“

Palagruža i turizam

Za Šaina Palagruža nije samo mjesto rada. Ona je i krajolik koji treba sačuvati, naslijeđe koje treba razumjeti te otok čiju bi priču, smatra, trebalo približiti ljudima koji do njega stignu.

U vremenu kada se toliko govori o turizmu, koliko je važno zaštititi ovaj neprocjenjivo lijep, važan i bogat krajolik?

„A što da kažem što se turizma tiče? Turizam je ovdje počeo prije mnogo godina, a onda je odjednom blokiran. Ljudi dođu ovamo jedanput, možda više nikad u životu. Je li šteta ne primiti čovjeka, ne pokazati mu ovo bogatstvo koje imamo na Palagruži i ne objasniti mu o čemu se radi?“

Smatra da posjetitelji na otok ne dolaze samo zbog mora i kupanja, nego upravo zbog svjetionika i svega što on predstavlja.

„Potpuno je jasno da postoje toliki dobronamjerni ljudi koji žele posjetiti svjetionik. Oni najbolje znaju koliko sam vremena posvetio da nešto vide, nauče", kazuje nam.

„Ti se moraš prilagoditi Palagruži, a ne ona tebi“

Kako biste, nakon svih ovih godina, definirali Palagružu?

„Palagruža je jedinstven otok nasred Jadrana. Zapravo, to je rajski otok, ja to često kažem — ako ga znaš štovati i poštovati. Trebaš se prilagoditi njemu, a ne dopustiti da se on prilagođava tebi.“

U toj je rečenici velik dio njegova odnosa prema otoku. Ljepota Palagruže, objašnjava, ne može se odvojiti od odgovornosti koju traži od čovjeka.

„Ovdje moraš biti obziran prema sebi i prema otoku. Jer ako te nešto strefi, a loše je vrijeme, onda si, da budem prost, na**bao.“

O Palagruži govori gotovo kao o živom biću.

„Palagružu treba cijeniti, treba je moliti. Ako si došao na Palagružu i nisi je zavolio u prvim trenucima, onda je više nikad nećeš vidjeti. Palagruža nije samo ljeto i lijepo vrijeme. Palagruža postoji i zimi, kad su loša vremena.“

A tada, dodaje, i mjesto na kojem vodimo razgovor pokazuje sasvim drugo lice.

„Ovdje gdje stojimo za vrijeme nevremena sve vibrira pod udarima vjetra. A lanternu treba čuvati i održavati da traje i dalje.“

Obećanje koje je dao samome sebi

Na kraju razgovora Šain se vraća prvom dolasku i misli koja ga je pratila kroz godine rada.

„Kad sam prvi put došao na Palagružu i sve ovo pogledao, sjetio sam se svih kolega koji su prije mene čuvali i održavali ovu lanternu. Rekao sam sebi da moram Palagružu ostaviti u boljem stanju nego što sam je našao.“

Podsjeća i na 150. obljetnicu svjetionika.

„Poručujem svima da čuvamo ovaj dragulj. Ovo više nije samo objekt, ovo je muzej.“

Pred njim je sada Sušac. Na Palagruži ostaju njegov sin, ljudi kojima je otok približio i uspomene na gotovo tri desetljeća rada. A njegova poruka onima koji dolaze nakon njega ostaje jednostavna:

„Moram Palagružu ostaviti u boljem stanju nego što sam je našao.“

Palagruža iz Vojinih sjećanja Sin ostaje na otoku Rastanak s Palagružom olakšava mu činjenica da njegov sin ondje radi kao svjetioničar. Nada se da će mu dolaziti u posjet i tako nastaviti svoju vezu s otokom. Meteorološki podaci svaka tri sata Od dolaska na Palagružu Šain, uz svjetioničarske obveze, obavlja i meteorološka motrenja. Kako objašnjava, podaci se DHMZ-u šalju svaka tri sata, a automatska postaja ne zamjenjuje sva ljudska opažanja. Snješko nasred Jadrana Jednog zimskog jutra izašao je u šlapama očitati meteorološke podatke i ugazio u snijeg. Obilazio je svjetionik tražeći najbolji kadar, a napravio je i fotografirao malog snješka. Pet spašenih života S kolegom je, prisjeća se, spasio petero ljudi s koće „Morski vuk“. Brod, koji je imao prodor vode i završio na žalu, vjetar i valovi razbili su u samo tri sata. Arheolozi kao obitelj Istraživači su ga upoznali s prošlošću otoka koju dotad nije poznavao. Godine razgovora i zajedničkog boravka prerasle su u bliskost zbog koje kaže da ih je prihvatio kao svoju obitelj. Obećanje s prvog dolaska Već pri prvom dolasku, gledajući svjetionik i razmišljajući o svojim prethodnicima, odlučio je da Palagružu mora ostaviti u boljem stanju nego što ju je zatekao.