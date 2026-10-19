Posljednja prilika za upoznavanje naroda po kojem je Dalmacija dobila ime: Arheološki muzej u Splitu pripremio besplatan ulaz i posebna vodstva!

Nakon više mjeseci tijekom kojih su posjetitelji mogli upoznati fascinantan svijet jednog od najpoznatijih antičkih naroda istočne obale Jadrana, velika izložba „DELMATI – Između mita i stvarnosti” ulazi u svoju završnicu. Arheološki muzej u Splitu najavio je da će se izložba zatvoriti u subotu, 31. listopada 2026. godine, ali prije toga priprema poseban program kojim želi što većem broju građana omogućiti upoznavanje naroda po kojem je Dalmacija dobila ime.

Od ponedjeljka, 26. listopada, do subote, 31. listopada, održat će se Tjedan Delmata, šestodnevna manifestacija tijekom koje će biti organizirana četiri besplatna stručna vodstva kroz izložbu, dok će posljednja dva dana ulaz u Muzej biti potpuno besplatan za sve posjetitelje.

Riječ je o završnom pozivu svima koji još nisu imali priliku vidjeti ovu iznimnu arheološku priču, ali i onima koji bi je željeli ponovno doživjeti uz stručno tumačenje izloženih predmeta.

Čak 420 arheoloških predmeta otkriva kako su živjeli Delmati

Izložba „DELMATI – Između mita i stvarnosti” jedan je od najambicioznijih izložbenih projekata Arheološkog muzeja u Splitu. Već je njezino otvorenje pokazalo koliko zanimanje javnosti postoji za ovu temu, budući da je okupilo više od 1300 posjetitelja.

Kroz 420 arheoloških predmeta i 20 tematskih cjelina, uz interpretativne ilustracije i posebno oblikovan izložbeni postav, predstavljena je dosad najopsežnija priča o životu Delmata.

Posjetitelji mogu upoznati njihovu svakodnevicu, način gospodarenja, običaje, vjerovanja i ratničku kulturu, ali i složene odnose s Rimljanima koji su tijekom nekoliko stoljeća snažno obilježili povijest ovoga prostora.

Delmati su bili jedan od najvažnijih naroda antičke Dalmacije, a njihovo se ime, sačuvano u nazivu Dalmacije, održalo sve do današnjih dana. Njihov svijet nije bio ograničen samo na ratove s Rimom, po kojima su često najpoznatiji u povijesnim izvorima. Iza njih su ostali brojni tragovi života, naselja, vjerovanja i materijalne kulture koji omogućuju znatno potpunije razumijevanje njihove povijesti.

Upravo zato izložba nastoji propitati uvriježene predodžbe o Delmatima i predstaviti arheološke spoznaje koje otkrivaju koliko je njihov svijet bio složen i zanimljiv.

Četiri besplatna stručna vodstva: Evo kada se održavaju i kako se prijaviti

U sklopu Tjedna Delmata organizirana su četiri stručna vodstva tijekom kojih će posjetitelji uz stručno tumačenje moći upoznati najzanimljivije nalaze, običaje, vjerovanja i svakodnevni život Delmata.

Sudjelovanje na svim stručnim vodstvima potpuno je besplatno, ali zbog ograničenog broja mjesta obavezna je prethodna prijava. Prijave se obavljaju putem internetskih obrazaca, zasebno za svaki termin.

Raspored stručnih vodstava:

Organizatori pozivaju zainteresirane da na vrijeme odaberu termin koji im najviše odgovara i osiguraju svoje mjesto.

Dva dana besplatnog ulaza za sve posjetitelje

Posebno zanimljiv dio programa očekuje nas u samoj završnici manifestacije. U petak i subotu, 30. i 31. listopada, ulaz u Arheološki muzej u Splitu bit će besplatan za sve posjetitelje.

To znači da će građani, obitelji s djecom, učenici, studenti i svi ljubitelji povijesti moći samostalno razgledati izložbu bez plaćanja ulaznice.

Za samostalno razgledavanje tijekom ta dva dana nije potrebna prethodna prijava. Obavezna prijava odnosi se isključivo na organizirana stručna vodstva, za koja je broj sudionika ograničen.

Izložba se zatvara 31. listopada: Gdje i kada posjetiti Muzej?

Tjedan Delmata održava se od 26. do 31. listopada 2026. godine u Arheološkom muzeju u Splitu, na adresi Zrinsko-Frankopanska 25.

Nakon subote, 31. listopada, izložba „DELMATI – Između mita i stvarnosti” zatvara se, čime završava višemjesečni projekt posvećen jednom od najvažnijih naroda u povijesti istočne obale Jadrana.

Za sve koji žele doznati više o tome tko su bili Delmati, kako su živjeli, u što su vjerovali i zašto je njihovo ime ostalo trajno povezano s našim prostorom, posljednji listopadski tjedan predstavlja izvrsnu priliku za posjet.

Dodatne informacije dostupne su putem službene Facebook stranice Arheološkog muzeja u Splitu.