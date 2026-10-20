Posljednja prilika za razgledavanje velike izložbe u Splitu: Besplatan ulaz i stručna vodstva otkrivaju priču o narodu po kojem je Dalmacija dobila ime

Arheološki muzej u Splitu od 26. do 31. listopada organizira "Tjedan Delmata", poseban program kojim će obilježiti završetak izložbe "DELMATI – Između mita i stvarnosti". Riječ je o jednom od najambicioznijih izložbenih projekata Muzeja, koji je tijekom proteklih mjeseci posjetiteljima približio život, običaje i povijest naroda po kojem je Dalmacija dobila ime. Izložba se zatvara u subotu, 31. listopada, a posljednji tjedan bit će prilika za sve one koji je dosad nisu stigli razgledati, ali i za posjetitelje koji žele još jednom upoznati bogatu povijesnu baštinu Delmata.

Čak 420 arheoloških predmeta otkriva život drevnog naroda

Izložba kroz 420 arheoloških predmeta, raspoređenih u 20 tematskih cjelina, donosi dosad najopsežniji prikaz života Delmata. Posebno oblikovan postav, interpretativne ilustracije i brojni vrijedni nalazi posjetitelje vode kroz različite aspekte njihova života, od svakodnevice, gospodarstva i društvenih običaja do vjerovanja, ratovanja i susreta s Rimljanima. Cilj izložbe nije samo predstaviti arheološke nalaze nego i preispitati uvriježene predodžbe o Delmatima te ponuditi nove spoznaje o narodu čije je ime ostalo trajno povezano s identitetom Dalmacije.

U sklopu "Tjedna Delmata" organizirana su četiri besplatna stručna vodstva kroz izložbu, tijekom kojih će posjetitelji imati priliku detaljnije upoznati izložene predmete i povijesne okolnosti života Delmata. Vodstva su predviđena u ponedjeljak, 26. listopada, u 18 sati, srijedu, 28. listopada, u 18 sati te petak, 30. listopada, u dva termina – u 10 i 18 sati. Uz stručna vodstva, Muzej je pripremio i dva dana besplatnog ulaza. Svi zainteresirani moći će bez plaćanja ulaznice posjetiti Arheološki muzej u petak, 30. listopada, te u subotu, 31. listopada, kada se izložba službeno zatvara.

Posljednji poziv za upoznavanje povijesti Delmata

Sva događanja održavat će se u prostorijama Arheološkog muzeja u Splitu, na adresi Zrinsko-Frankopanska 25.

Iz Muzeja pozivaju građane Splita, Dalmacije i sve zainteresirane posjetitelje da iskoriste posljednju priliku za razgledavanje izložbe koja je obilježila njihovu izložbenu sezonu 2026. godine. Detaljne informacije o programu i prijavnice za stručna vodstva dostupne su na službenoj internetskoj stranici Arheološkog muzeja u Splitu.