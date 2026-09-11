Posljedice velikog pljuska vidljive i na Rivi: Popucale i podignute kamene ploče, radnici izašli na teren

Obilna kiša koja je danas pogodila Split ostavila je posljedice na brojnim dijelovima grada, a tragovi velike količine vode vidljivi su i na Rivi.

Na fotografijama snimljenima nakon pljuska vide se podignute i napuknute kamene ploče, i to neposredno uz otvor kanalizacije. Na teren su izašli i radnici koji su ogradili dio površine te rade na sanaciji.

Za sada nije poznato što je točno dovelo do oštećenja, odnosno jesu li kamene ploče podignute zbog velike količine oborinske vode i pritiska u sustavu odvodnje.

Split je tijekom dana pogodio snažan pljusak, a na pojedinim dijelovima grada palo je i do 55 litara kiše po četvornom metru. Voda se zadržavala na prometnicama, dok su s Trstenika stizale snimke bujice koja se poput rijeke slijevala prema moru.

Komunalnom redarstvu Grada Splita poslali smo upit kako bismo doznali što je uzrokovalo oštećenja na Rivi, koliki je njihov opseg te jesu li povezana s oborinskom odvodnjom. Pitali smo ih i koliko će trajati sanacija te postoji li mogućnost dodatnih oštećenja u slučaju novih obilnih oborina.

Njihov odgovor objavit ćemo po primitku.