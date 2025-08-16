Posljedice olujnog nevremena i dalje vidljive, građani negoduju

Više od mjesec dana nakon olujnog nevremena koje je 8. srpnja pogodilo Split, u nekim kvartovima i dalje su vidljive njegove posljedice. Grančice, lišće i suho granje, koje je vjetar tada otkinuo s drveća, još uvijek stoje.

Čitatelj nam je poslao fotografiju snimljenu na Kacunaru, na kojoj se vidi hrpa granja i lišća oko stabla, uz napomenu da se Čistoća, koja je ranije svakog jutra čistila taj dio grada, već neko vrijeme ondje ne pojavljuje.

– Prije su dolazili svako jutro, sad ne vidimo nikoga. Ovo stoji od oluje – požalio se čitatelj.

Građani poručuju kako bi se ovakvi prizori trebali brzo sanirati, ne samo zbog estetike, nego i zbog sigurnosti pješaka i vozača.