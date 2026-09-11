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POSLAO INTIMNE FOTOGRAFIJE, OSTAO BEZ VIŠE OD 10.000 EURA Žena ga ucjenjivala objavom eksplicitnih snimki

Dalmatinac je ženu upoznao putem interneta

Policijski službenici Službe kriminalističke policije Policijske uprave dubrovačko-neretvanske su u rujnu ove godine od oštećenog 52-godišnjeg hrvatskog državljanina zaprimili kaznenu prijavu za kazneno djelo Iznude. Provedenim kriminalističkim istraživanjem utvrđeno je da je 51-godišnja hrvatska državljanka s područja Zagreba počinila navedeno kazneno djelo.

Kriminalističkim istraživanjem je utvrđeno kako je oštećeni 52-godišnjak tijekom lipnja ove godine, putem internetskog oglasa, stupio u komunikaciju s tada nepoznatom ženskom osobom. Komunikaciju su nastavili putem mobilne aplikacije gdje joj je oštećeni poslao svoje eksplicitne fotografije i videozapise.

Nakon što je primila spomenuti sadržaj, osumnjičena je od oštećenog počela zahtijevati novčane uplate, ucjenjujući ga da će u protivnom njegove eksplicitne fotografije i videozapise javno objaviti. U strahu od javne objave, oštećeni muškarac je na račun osumnjičene u više navrata uplatio ukupan iznos od 10.510 eura, nakon čega je događaj prijavio policiji.

Zbog sumnje u počinjenje navedenog kaznenog djela, policija je protiv osumnjičene 51-godišnjakinje podnijela kaznenu prijavu nadležnom Općinskom državnom odvjetništvu.

UPOZORENJE GRAĐANIMA:

Policijska uprava dubrovačko-neretvanska ponovno apelira na građane da budu iznimno oprezni prilikom komunikacije s nepoznatim osobama na internetu i društvenim mrežama. Nemojte dijeliti svoje osobne podatke, a posebice ne eksplicitne fotografije ili videozapise, kako ne biste postali žrtvama ucjene i materijalne štete. Ako se nađete u ovakvoj situaciji, odmah prekinite svaku komunikaciju i događaj bez odgode prijavite policiji.

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