Poskupljuju obvezni pregledi: Provjerite nove cijene prije nego što odete

Pregled u medicini rada, Bruno je odradio po staroj cijeni. Po novoj psihološki pregled bit će skuplji u prosjeku 40 posto.

"Ja sam sad bio na pregledu baš za vozača tramvaja i iznenadila me cijena. Imao sam psihotest, provjeravali su mi sluh, vid. Dobijete dva upitnika koja ispunite, malo se nasmijete i to je to", kaže Bruno.

Preporuku novih - većih cijena, Hrvatska psihološka komora uputila je u javnu raspravu.

"To je preporučeni cjenik, nekakav okvir koji štiti stručnost psihologa, pomaže da transparentnije ugovaraju cijene s psiholozima koji imaju ugovore sa medicinama rada", kaže Ida Juranić iz Hrvatske psihološke komore.

Poskupljenja se odnose na usluge izvan HZZO-a, a koliko bi trebale rasti doznajte ovdje.