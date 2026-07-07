Posjetili smo Park Mladeži uoči Ultre: Pripreme za festival ulaze u završnu fazu

Split će ovog vikenda ponovno postati jedno od najvećih svjetskih središta elektroničke glazbe. Dvanaesto izdanje festivala ULTRA Europe održat će se od petka do nedjelje, od 10. do 12. srpnja, na Parku Mladeži, a organizatori najavljuju najveće izdanje festivala do sada.

Uoči početka festivala posjetili smo Park Mladeži i prostor oko njega te snimili kako napreduju završne pripreme. Na terenu se već intenzivno slaže veliki festivalski plesni podij, montira se impresivna pozornica i priprema infrastruktura za dolazak desetaka tisuća posjetitelja. Što smo sve zatekli i snimili, pogledajte u nastavku.

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Split očekuje više od 150 tisuća posjetitelja

Prema najavama organizatora, ovogodišnja ULTRA Europe u Split će privući više od 150 tisuća posjetitelja iz više od 140 zemalja svijeta. Upravo zbog toga u gradu je održan završni koordinacijski sastanak svih nadležnih gradskih, županijskih i državnih službi uključenih u organizaciju festivala.

Cilj sastanka bio je potvrditi operativnu spremnost svih službi te uskladiti aktivnosti povezane sa sigurnošću, prometom, komunalnom infrastrukturom, hitnim službama i cjelokupnom organizacijom festivala. Park Mladeži će tako i ove godine, tijekom tri festivalske noći, postati središte svjetske elektroničke glazbene scene, a posebno se ističe dolazak Calvina Harrisa, jednog od najvećih imena ovogodišnjeg izdanja.

"Pred nama je najveća ULTRA Europe do sada"

Direktor tvrtke MPG Live i osnivač festivala ULTRA Europe Joe Bašić istaknuo je kako je suradnja organizatora s gradskim, županijskim i državnim službama jedan od ključnih razloga zbog kojih festival već dvanaest godina uspješno raste u Splitu. "Pred nama je najveća ULTRA Europe do sada, a institucije, službe i partneri tijekom cijele godine predano rade kako bi festival bio organiziran na najvišoj razini. Naš je zajednički cilj svakom posjetitelju pružiti sigurno, kvalitetno i nezaboravno iskustvo te istovremeno još jednom potvrditi Split i Hrvatsku kao destinaciju koja je sposobna ugostiti najveće svjetske događaje", poručio je Bašić.

Pojačane službe, promet i čišćenje grada

Tijekom festivalskog vikenda pojačano će raditi i gradske službe. KBC Split potvrdio je punu operativnu spremnost za pružanje medicinske skrbi, a Županijski centar 112 Split koordinirat će komunikaciju između nadležnih službi i u stvarnom vremenu pratiti sigurnosnu situaciju. Promet Split najavljuje pojačane autobusne linije, osobito u kasnim večernjim i ranim jutarnjim satima, na glavnim gradskim pravcima te relacijama prema Trogiru i Omišu. Split parking nastavlja pružati svoje usluge, uz privremeno zatvaranje zapadnog dijela parkirališta V. Terzića – M. Tripala 9 kod Trgovačkog centra Joker do 20. srpnja.

Čistoća Split imat će pojačani angažman djelatnika prije, tijekom i nakon festivalskih događanja kako bi javne površine ostale uredne za građane i brojne goste.

Ultra kao velika promocija Splita

Direktorica Turističke zajednice grada Splita Alijana Vukšić naglasila je kako ULTRA Europe odavno nije samo glazbeni festival, nego i snažan promotivni alat Splita i Hrvatske. "Svake godine milijuni ljudi diljem svijeta kroz ovaj događaj prvi put upoznaju Split, a mnogima upravo on predstavlja početak dugoročnog odnosa s našom destinacijom", poručila je Vukšić.

Uz rekordno snažan lineup, najveću produkciju do sada i publiku sa svih kontinenata, Split je spreman za još jedan festivalski vikend koji će Park Mladeži pretvoriti u golemi plesni podij pod otvorenim nebom.