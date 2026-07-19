Posjetili smo bogat dalmatinski sajam. Evo na što smo sve naišli

Metković 20. srpnja tradicionalno obilježava blagdan svetog Ilije proroka, nebeskog zaštitnika grada, ali i Dan grada. Tim povodom organiziraju se brojna vjerska, kulturna, sportska i zabavna događanja, a posebno mjesto zauzima tradicionalni sajam u središtu Metkovića.

Grad u znaku svetog Ilije

Blagdan svetog Ilije jedan je od najvažnijih datuma za stanovnike Metkovića. Uz vjerska slavlja i svečanu procesiju, održava se i svečana sjednica Gradskog vijeća na kojoj se dodjeljuju priznanja zaslužnim pojedincima.

Sveti Ilija za Metkovce nije samo zaštitnik grada, nego i simbol zajedništva, tradicije i pripadnosti rodnom kraju.

Tradicionalni sajam privlači brojne posjetitelje

Jedan od najpoznatijih dijelova proslave tradicionalni je sajam koji se održava u središtu grada, uz Neretvu i na gradskim ulicama. Na sajmu se svake godine može svašta pronaći i kupiti, od hrane i pića do ručnih radova, rukotvorina, raznih predmeta, igračaka i sličnog.

Brojni štandovi, prodavači, obitelji i posjetitelji stvaraju posebnu blagdansku atmosferu. Sajam je za mnoge Metkovce nezaobilazan dio proslave, mjesto susreta, druženja i povratka ljudi koji su tijekom godine daleko od rodnog grada. Proslavu prate koncerti, izložbe, sportska natjecanja i različiti kulturni programi. Među poznatijim događajima je i Lađarski kup Sveti Ilija, koji na Neretvi okuplja brojne ekipe i ljubitelje lađarstva.

Nadodajmo na kraju da povodom Svetog Ilije večeras na centralom trgu Dražen Zečić drži koncert za Metkovce i goste.

Metković tako svoga zaštitnika slavi spojem vjere, tradicije, zabave i zajedništva, pretvarajući srpanjske dane u jednu od najvećih gradskih fešta.