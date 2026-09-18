Posjet sajmu Safety Expo u Bergamu - prostor za povezivanje, razmjenu iskustava i razvoj struke

Posjet su organizirali Zajednica zaštite na radu Hrvatske gospodarske komore i Strukovna grupa zaštite na radu HGK – Županijske komore Pula kako bi se sudionici upoznali s novim tehnologijama i rješenjima u području sigurnosti i zdravlja na radu te vidjeli kako se ona primjenjuju u europskoj praksi.

Za predstavnike strukovnih tijela HGK upravo su razmjena znanja i povezivanje stručnjaka važni za daljnji razvoj područja zaštite na radu. ''Zajednica zaštite na radu jedno je od mlađih strukovnih tijela pri Hrvatskoj gospodarskoj komori kroz čije djelovanje uspješno povezujemo stručnjake, razmjenjujemo iskustva i zajedno otvaramo teme i aktivnosti važne za struku i njezino unaprjeđenje. Nova znanja i tehnologije svakako su važni, ali najveća vrijednost ovakvih susreta ipak su ljudi, kontakti i ideje koje ponesemo sa sobom'', istaknula je Vesna Friedl, poslovna tajnica HGK - Županijske komore Split i Zajednice zaštite na radu HGK.

Zaštita na radu nije tema rezervirana za jednu djelatnost ili jednu skupinu stručnjaka. Rizici se razlikuju od djelatnosti do djelatnosti, ali odgovornost poslodavca da osigura sigurne uvjete rada zajednička je svima.

Sebastian Milotić, zamjenik predsjednika nacionalne Zajednice zaštite na radu te Strukovne grupe zaštite na radu pri Županijskoj komori Pula izrazio je zadovoljstvo ovakvom aktivnosti strukovnih tijela HGK. ''Ovo je prvo stručno putovanje takve vrste koje spaja različite poslodavce iz različitih djelatnosti i to u području svima zajedničkog aspekta, sigurnosti i zaštite zdravlja na radu'', naglasio je Milotić.

''Razmjena iskustva i praksi iz poslovanja kroz umrežavanje, te zajednički obilazak i rasprave oko opreme i tehnologija iz područja zaštite na radu ostvarile su novi oblik suradnje među poslodavcima, što je nešto novo i svakako veliki korak naprijed prema boljim sustavima i sigurnijim radnim mjestima'', rekao je Milotić.

Ovakvo povezivanje omogućuje gospodarstvenicima da iskustva i znanja ne promatraju samo kroz prizmu pojedine djelatnosti, nego i da prepoznaju rješenja koja se mogu prilagoditi različitim poslovnim okruženjima. Istodobno, neposredan kontakt s proizvođačima i stručnjacima omogućuje bolji uvid u mogućnosti primjene novih tehnologija u svakodnevnom radu.

''Posjet je bio prilika da iz prve ruke upoznamo aktualne trendove i nova rješenja u zaštiti na radu. Imali smo priliku međusobno podijeliti iskustva i konkretne ideje koje možemo primijeniti u poslovanju svojih tvrtki. Vjerujem da će nam ovakva iskustva biti dodatni poticaj za daljnje aktivnosti i povezivanje unutar Strukovne grupe“, izjavio je Mateo Škuflić, predsjednik Strukovne grupe zaštite na radu pri HGK – Županijskoj komori Pula.

Sajam Safety Expo na kojem se okupilo više od 300 izlagača renomirano je mjesto susreta i stručnog usavršavanja profesionalaca, koji potvrđuje kako zaštita na radu nije trošak koji treba svesti na minimum, već ulaganje u ljude, poslovanje i dugoročnu održivost.