Posječeno zdravo stablo na Marjanu izazvalo buru: Traži se odgovornost za "zločin protiv prirode"

Sječa zdravog stabla uz šetnicu između punte Zvončaca i Ježinca na Marjanu izazvala je oštre reakcije Društva Marjan i njegova predsjednika te gradskog vijećnika Srđana Marinića, koji slučaj naziva "zločinom protiv prirode" i traži utvrđivanje odgovornosti.

Društvo Marjan na društvenim je mrežama objavilo fotografije posječenog stabla uz niz pitanja upućenih nadležnima.

"Što se događa uz šetnicu između punte Zvončaca i Ježinca? Zašto je ispilano zdravo stablo? Kako je ovo moguće? Tko je ovo dopustio? Javna ustanova Park-šuma Marjan, jeste li upoznati s ovom devastacijom?", upitali su iz Društva Marjan.

Predsjednik Društva Marjan i gradski vijećnik Srđan Marinić poručio je da je od Grada Splita zatražio svu dokumentaciju vezanu uz ovaj zahvat, kao i podatke od Vodovoda i kanalizacije, Splitsko-dalmatinske županije i Ministarstva kulture.

Marinić tvrdi da postoji osnovana sumnja kako investitor radova, tvrtka Vodovod i kanalizacija d.o.o., te podizvođač Cestar d.o.o. možda nisu ni zatražili posebne uvjete za uklanjanje stabla čiji je promjer, prema njegovim navodima, bio znatno veći od 60 centimetara. Ako se to pokaže točnim, smatra da bi to značilo da je stablo uklonjeno samoinicijativno tijekom izvođenja radova.

Istodobno postavlja pitanje je li Javna ustanova Park-šuma Marjan nadzirala radove koji su uključivali sječu višedesetljetnog stabla u području koje uživa dvostruku zaštitu.

"Kao gradski vijećnik i predsjednik Društva Marjan učinit ću sve da se pronađu sve osobe odgovorne za ovaj okolišni zločin protiv prirode, a zainteresiranu javnost promptno ću obavještavati o svakom poslanom upitu ili prijavi i dobivenom odgovoru", poručio je Marinić.