Posebno priznanje za vaterpolsku legendu: Blaženko Boban Ratku Rudiću uručio medalju kraljice Jelene Slavne

Splitsko-dalmatinski župan Blaženko Boban ugostio je legendarnog vaterpolskog trenera Ratka Rudića, dvostrukog olimpijskog pobjednika Denija Lušića, redatelja Dejana Aćimovića i Branka Bosanca. Susretu su nazočili i pročelnici Davor Pavić i Željko Primorac, a upriličen je uoči edukativnog programa „Put ka vrhu i tajne uspjeha u sportu”, koji se danas održava u splitskom Hrvatskom domu.

„Njegovi uspjesi nisu samo dio sportske povijesti, već i trajna inspiracija budućim naraštajima vaterpolista. Malo je ljudi u svijetu vaterpola koji se mogu pohvaliti takvom riznicom medalja i trofeja. Posebno me raduje što su njegov izniman sportski put i postignuća ovjekovječeni dokumentarnim filmom redatelja Dejana Aćimovića”, istaknuo je župan.

Riječ je o medalji koju je Splitsko-dalmatinska županija izdala u čast jedne od najznačajnijih osoba hrvatske ranosrednjovjekovne povijesti, a čiji je autor akademski kipar i profesor Duje Matetić.

Medalja izrađena u samo 200 primjeraka

Medalja kraljice Jelene Slavne izrađena je od patinirane bronce, promjera je 65 milimetara, a izdana je u ograničenoj nakladi od 200 primjeraka.

Na prednjoj strani nalazi se umjetnička interpretacija lika kraljice Jelene, okružena latinskim natpisom „Helena famosa Regina Croatorum”, dok je na poleđini prikazan njezin sarkofag, uz dio epitafa koji je slavi kao majku siročadi i zaštitnicu udovica.

Prigodno izdanje dio je županijskih aktivnosti kojima se obilježavaju velike obljetnice hrvatske povijesti, među kojima su 1100 godina Hrvatskog Kraljevstva i 950 godina od krunidbe kralja Zvonimira.

Trener koji je obilježio povijest svjetskog vaterpola

Ratko Rudić jedno je od najvećih imena u povijesti svjetskog vaterpola i jedan od najtrofejnijih trenera koje je taj sport imao. Njegova karijera obilježena je desetljećima uspjeha na najvećim međunarodnim natjecanjima, a reprezentacije koje je vodio osvajale su olimpijska, svjetska i europska odličja.

Rudić je rođen 1948. godine u Beogradu, a prije trenerske karijere bio je uspješan vaterpolist. Igrao je za zagrebačku Mladost i splitski Jadran, a nastupao je i za reprezentaciju Jugoslavije.

Nakon završetka igračke karijere posvetio se trenerskom poslu, u kojem je ostvario rezultate koji su ga svrstali među najuspješnije stručnjake u povijesti vaterpola.

Četiri olimpijska zlata s tri reprezentacije

Posebno mjesto u Rudićevoj karijeri zauzimaju čak četiri olimpijska zlata osvojena u ulozi izbornika.

Reprezentaciju Jugoslavije vodio je do olimpijskih naslova 1984. u Los Angelesu i 1988. u Seulu. Potom je s Italijom osvojio zlato na Olimpijskim igrama u Barceloni 1992. godine.

Za hrvatski sport posebno je važan njegov uspjeh na Olimpijskim igrama u Londonu 2012., kada je hrvatsku vaterpolsku reprezentaciju odveo do zlatne medalje.

Pod njegovim vodstvom Hrvatska je 2007. godine postala svjetski prvak u Melbourneu, a 2010. osvojila je naslov europskog prvaka u Zagrebu.

Rudić je tako ostavio dubok trag u hrvatskom vaterpolu, ali i u međunarodnom sportu, gdje je stekao ugled stručnjaka poznatog po disciplini, taktičkoj pripremi i sposobnosti stvaranja pobjedničkih momčadi.

Posebna povezanost sa Splitom

Rudića sa Splitom povezuje i njegova igračka prošlost, tijekom koje je nosio kapicu splitskog Jadrana. Upravo je Split jedan od gradova s najbogatijom vaterpolskom tradicijom u Hrvatskoj, a Rudićevo ime zauzima posebno mjesto u povijesti toga sporta.

Njegovi uspjesi nadilaze pojedinačne trofeje. Tijekom dugogodišnjeg rada utjecao je na generacije vaterpolista i trenera, a njegov doprinos razvoju hrvatskog i svjetskog vaterpola ostaje jedan od najvažnijih u povijesti te igre.