POSEBNO PRIZNANJE Sajam u New Yorku potvrdio: Hrvatska među najpoželjnijim destinacijama Amerikanaca

Hrvatski izložbeni prostor jedan je od najprometnijih na sajmu New York Travel & Adventure Show, najvećem američkom turističkom sajmu koji se održava u New Yorku 27. i 28. siječnja. Predstavljanje Hrvatske na sajmu organizirala je Hrvatska turistička zajednica i Predstavništvo HTZ-a u New Yorku, dok u sklopu hrvatskog paviljona svoju ponudu, uz brojne agencije i hotelske tvrtke, predstavlja i 11 hrvatskih destinacija.

„Riječ je o renomiranom svjetskom turističkom događanju u sklopu kojeg hrvatski turistički sektor ima priliku istaknuti široku paletu domaćih turističkih proizvoda, a sve s ciljem kvalitetne promocije naše zemlje kao sigurne, pristupačne i cjelogodišnje destinacije. Naša je zemlja na američkom tržištu poznata po zadivljujućim krajolicima, bogatoj kulturnoj baštini i toplom gostoprimstvu, a sve to prepoznaju brojni agenti, kao i sama publika pa možemo zaključiti kako se Hrvatska nalazi među omiljenim europskim destinacijama Amerikanaca“, istaknula je Leila Krešić Jurić, direktorica Predstavništva HTZ-a u New Yorku, pritom istaknuvši kako ove godine ured u New Yorku obilježava i jubilarnu 25. godišnjicu djelovanja.

Da je doista riječ o odličnom mjestu za promociju hrvatskog turizma potvrđuje i preko 1.500 akreditiranih agenata, 400 predstavnika medija te 30 posto više prodanih ulaznica u odnosu na prethodnu godinu. U sklopu izložbenog paviljona kojeg je drugu godinu zaredom osigurala Hrvatska turistička zajednica tijekom dva dana sajma intenzivno se odvijaju prezentacije regija i tvrtki iz privatnog sektora te sastanci s američkim agentima.

„Prisustvo Hrvatske na ovako značajnim događanjima, kao i zastupljenost hrvatskih destinacija u ponudama američkih turoperatora i agencija od iznimne je važnosti za hrvatski turizam. Podsjećam da je za nas američko tržište najvažnije daleko tržište s kojeg ostvarujemo najveći turistički promet te smo vrlo ponosni na sve dosad postignute rezultate. Lani smo po prvi puta premašili 700 tisuća dolazaka Amerikanaca, koji su pritom ostvarili preko 2 milijuna noćenja, a u ovoj godini očekujemo nastavak pozitivnog trenda i rasta prometa“, poručio je Kristjan Staničić, direktor Hrvatske turističke zajednice.

Dodajmo kako je HTZ-u uručeno posebno priznanje za najbolji i najkreativniji pristup u predstavljanju turističkim agentima, čime je ovogodišnji nastup Hrvatske na sajmu još uspješniji. Posebno priznanje direktorici Leili Krešić Jurić, u prisustvu Veleposlanika RH u SAD-u Pjera Šimunovića, uručio je John V. Golicz, direktor sajma New York Travel & Adventure Show.

Također, ove je godine za agente dodatno upriličeno i kušanje hrvatskih vina na koje se odazvalo preko 200 agenata, a tu su i posebne nagrade koje su osigurali hrvatski suizlagači. Sudjelovanje na sajmu u New Yorku dokaz je predanosti Hrvatske u širenju svoje prisutnosti na američkom turističkom tržištu te težnji ka poticanju međunarodne suradnje.

Dodajmo kako se na sajmu od destinacija, odnosno turističkih zajednica predstavljaju TZ Dubrovačko-neretvanske, TZ Splitsko-dalmatinske, TZ Šibensko-kninske, TZ Zadarske, TZ Ličko-senjske i TZ Primorsko-goranske županije, a tu su i turističke zajednice gradova Dubrovnik, Split, Šibenik i Zagreb, dok zajednički na sajmu nastupaju i turističke zajednice otoka Hvara. Uz njih se predstavljaju i NP Plitvička jezera te Baraćeve špilje koje nastupaju na dijelu posvećenom aktivnostima na otvorenom.