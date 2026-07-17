Posebna večer Omiškog festivala: Uz tamburice nastupili Tajči, Jacques, Chriztel Renae Aceveda, a vratila se i legendarna klapa Trogir

Omišani i njihovi gosti uživali su u jedinstvenom glazbenom iskustvu. Uz pratnju Tamburaškog orkestra HRT-a, pod ravnanjem maestra Siniše Leopolda, Tatjana Cameron Tajči, Chriztel Renae Aceveda i Jacques Houdek otpjevali su neke od najljepših kajkavskih popijevki i evergreena, a pridružila im se i klapa Trogir.

Nesvakidašnji koncert, u kojem su se na najljepši mogući način isprepleli sjever i jug Hrvatske, oduševio je publiku koja nije htjela da večer završi pa su ovacijama pozivali na bis.

"Lijepa naša. To je taj spoj svih naših različitosti u prelijepoj jedinstvenosti. Glazba je oduvijek spajala i brisala različitosti, slavila ih“, tim riječima je odmah nakon silasku s pozornice posebnost ovakvih koncerata objasnio Jacques Houdek, koji nije skrivao oduševljenje što je napokon uskladio svoj pretrpani raspored i stigao u Omiš.

„Kad je maestro Leopold rekao: 'Ne odustajem od tebe. Moraš doći u Omiš, tu su pjevali svi najveći', rekoh: 'Maestro, ajmo!“ Godinu unaprijed smo se već dogovorili. Srce mi je puno, mislim da smo uspjeli ljude taknuti na jedan, vjerujem, uzvišeniji način. Nije to bio samo koncert, nego puno emocija koje proizlaze iz remek-djela koja su izvedena večeras — od Slavonije, Zagorja, prvenstveno sjevera, ali naravno da smo morali otpjevati i nešto dalmatinsko.“

Prvi je put 'Gospodin Glas' zapjevao s klapom Trogir i tako priuštio publici, između ostalih, moćnu interpretaciju klasika „Što to bješe ljubav“. Zanimljivo je da je ova kultna klapa svoju prvu afirmaciju tražila baš na prvom Omiškom festivalu, a ove godine, u sklopu jubilarnog 60. Festivala dalmatinskih klapa Omiš, izveli su i klapske klasike „Projden kroz Pasike“ i „Oj, Ivane, rode moj“.

„Omiš znači sve, svaki početak klapskog pjevanja počinje u Omišu. U klapi je sedam ljudi, a samo nas šestorica imamo zajedno oko 200 godina klapskoga pjevanja, sve to više-manje a cappella. Ja sam osobno bio u Omišu 10 i više puta, osvajali smo neke nagrade i uživali“, prisjetio se Tomislav Jakus, bas klape Trogir te priznao da su na početku bili oprezni oko ovogodišnjeg koncerta zbog atipičnog glazbenog spoja, no naposljetku su uživali.

Tatjana Cameron Tajči otkrila je sinoć da je jednom prilikom spontano zapjevala s klapom u splitskoj Dioklecijanovoj palači.

„I u Americi često pjevam na malo skromniji klapski način. Moja sestra i ja pokušavale smo naučiti dva prijatelja da pjevaju neke glasove, ali nije baš išlo…“, ispričala je dobro raspoložena Tajči u razgovoru s voditeljicom večeri Editom Lučić Jelić. Pjevačica je upečatljivo izvela pjesme „Suza za zagorske brege“, „Črlena hiža“, ali i „Que sera, sera“.

Okupljene je vokalnim bravurama oduševila i Chriztel Renae Aceveda. Samostalno je otpjevala „Dej mi Bože“ i „Stiha, stiha, povedaj mi mati“, a zapjevala je i u duetu s Tajči i Jacquesom.

Za ovu rijetku glazbenu poslasticu zaslužna je zagrebačka Gradska skupština, jer je riječ o koncertu koji je glavni hrvatski grad 29. put poklonio Omišanima i njihovim gostima.

„Omiš je grad klapske pjesme, ali već gotovo tri desetljeća i grad kajkavske popevke koju smo mi Omišani prigrlili i kojoj se svake godine s radošću vraćamo“, poručio je gradonačelnik Omiša dr. Zvonko Močić.

„Bližimo se i našem velikom jubileju. Sljedeće godine su tri desetljeća ove prekrasne i velike suradnje između Gradske skupštine Grada Zagreba i Grada Omiša. Ove godine slavimo vaš jubilej, šest desetljeća, odnosno 60 godina klapske pjesme, što je velika tradicija, ali i velika odgovornost na svima nama da je čuvamo upravo u ovom izvornom obliku kako je vi i čuvate godinama“, rekao je predsjednik zagrebačke Gradske skupštine Matej Mišić i najavio da će veliki festivalski jubilej biti dostojno obilježen na tradicionalnom koncertu u Lisinskom gdje će omiški pobjednici ove jeseni nastupiti 40. put.

Jubilarno izdanje Omiškog festivala nastavlja se večeras kada je na rasporedu finale ženskih klapa, uz izravan prijenos na Trećem programu HTV-a.