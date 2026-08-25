Posebna večer na Višnjiku: Hrvatska igra protiv Latvije, oprašta se Bojan Bogdanović

Nakon pripremnih utakmica u Hamburgu, hrvatska muška košarkaška reprezentacija nastavila je pripreme u Zadru, gdje je danas u ŠD Višnjik održan Media Day uoči utakmice četvrtog kvalifikacijskog prozora za Svjetsko prvenstvo.
Reprezentativci i izbornik Tomislav Mijatović razgovarali su s novinarima, kojima je omogućeno i praćenje početnog dijela treninga.
Interes za utakmicu Hrvatske i Latvije iznimno je velik. Ring i teleskopske tribine već su rasprodani, pa se u četvrtak očekuje ispunjen Višnjik.
Tijekom Media Daya reprezentaciju su posjetili zadarski gradonačelnik Šime Erlić i župan Josip Bilaver, koji su igračima i stručnom stožeru poželjeli sreću. U ime Hrvatskog košarkaškog saveza zahvalio im je glavni tajnik Josip Vranković.
Oproštaj Bojana Bogdanovića
Hrvatska i Latvija igraju u četvrtak, 27. kolovoza, u 20 sati, a utakmica će imati i posebnu emotivnu dimenziju.
Na Višnjiku će biti upriličen službeni oproštaj Bojana Bogdanovića od hrvatskog reprezentativnog dresa. Zadarska publika tako će imati priliku pozdraviti jednog od najvažnijih hrvatskih košarkaša novije generacije i zahvaliti mu za godine provedene u reprezentaciji.
Vatrogasci posebni gosti
Posebni gosti na utakmici bit će hrvatski vatrogasci i članovi njihovih obitelji, kojima će HKS osigurati ulaznice.
Savez im na taj način želi zahvaliti za rad tijekom ljeta, posebno na području Dalmacije i hrvatske obale, gdje su sudjelovali u gašenju brojnih požara i zaštiti ljudi i imovine.
Utakmica Hrvatske i Latvije tako će, osim važnog sportskog dvoboja, biti obilježena oproštajem Bogdanovića i zahvalom hrvatskim vatrogascima.