Posebna večer na Višnjiku: Hrvatska igra protiv Latvije, oprašta se Bojan Bogdanović

Nakon pripremnih utakmica u Hamburgu, hrvatska muška košarkaška reprezentacija nastavila je pripreme u Zadru, gdje je danas u ŠD Višnjik održan Media Day uoči utakmice četvrtog kvalifikacijskog prozora za Svjetsko prvenstvo.

Reprezentativci i izbornik Tomislav Mijatović razgovarali su s novinarima, kojima je omogućeno i praćenje početnog dijela treninga.

Interes za utakmicu Hrvatske i Latvije iznimno je velik. Ring i teleskopske tribine već su rasprodani, pa se u četvrtak očekuje ispunjen Višnjik.

Tijekom Media Daya reprezentaciju su posjetili zadarski gradonačelnik Šime Erlić i župan Josip Bilaver, koji su igračima i stručnom stožeru poželjeli sreću. U ime Hrvatskog košarkaškog saveza zahvalio im je glavni tajnik Josip Vranković.

Oproštaj Bojana Bogdanovića

Hrvatska i Latvija igraju u četvrtak, 27. kolovoza, u 20 sati, a utakmica će imati i posebnu emotivnu dimenziju.

Na Višnjiku će biti upriličen službeni oproštaj Bojana Bogdanovića od hrvatskog reprezentativnog dresa. Zadarska publika tako će imati priliku pozdraviti jednog od najvažnijih hrvatskih košarkaša novije generacije i zahvaliti mu za godine provedene u reprezentaciji.

Vatrogasci posebni gosti

Posebni gosti na utakmici bit će hrvatski vatrogasci i članovi njihovih obitelji, kojima će HKS osigurati ulaznice.

Savez im na taj način želi zahvaliti za rad tijekom ljeta, posebno na području Dalmacije i hrvatske obale, gdje su sudjelovali u gašenju brojnih požara i zaštiti ljudi i imovine.

Utakmica Hrvatske i Latvije tako će, osim važnog sportskog dvoboja, biti obilježena oproštajem Bogdanovića i zahvalom hrvatskim vatrogascima.