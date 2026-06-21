Posebna navijačka atmosfera u Sinju uoči susreta Hrvatske i Paname

Posebna navijačka atmosfera očekuje se u utorak, 23. lipnja, u Sinju uoči susreta Hrvatske i Paname. Program na Sinjskoj pijaci, u fan zoni, započinje već od 22 sata, a tijekom večeri publiku će zabavljati vrhunski gitarist Ivan Peso Kozina sa svojim dugogodišnjim prijateljima i poznatim splitskim glazbenicima. Posjetitelje očekuje raznovrstan repertoar domaćih i navijačkih hitova koji garantiraju odličan uvod u utakmicu.

Vrhunac večeri bit će od 1 sat ujutro kada počinje zajedničko praćenje utakmice između Hrvatske i Paname na velikom LED ekranu. Uz glasnu podršku navijača i glazbenika, program je zamišljen kao zajedničko druženje i navijačko zagrijavanje koje će još jednom ispuniti glavni gradski Trg i stvoriti jedinstven doživljaj Svjetskog prvenstva.

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Dodatno, odlukom gradonačelnika, ugostiteljski objekti na području grada Sinja moći će raditi do 3 sata ujutro, čime se želi omogućiti svim posjetiteljima da u opuštenoj i sigurnoj atmosferi uživaju u navijačkoj večeri.

Gradonačelnik Grada Sinja Miro Bulj poziva sve građane, navijače i goste da se pridruže ovom posebnom događaju:

„Pozivam sve naše sugrađane, ali i goste, da dođu na Sinjsku pijacu i zajedno podržimo naše Vatrene. Sinj je oduvijek pokazivao veliko srce i zajedništvo, a ovakvi trenuci prigoda su da to još jednom pokažemo. Budimo zajedno uz našu reprezentaciju i stvorimo atmosferu za pamćenje.“

Navijajmo zajedno za Vatrene!