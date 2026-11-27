Splitska Riva od danas će biti bogatija za jednu posebnu adventsku kućicu. Nakon iznimno lijepog prošlogodišnjeg iskustva, brojnih susreta, novih prijateljstava i velikog odaziva građana, Županijska udruga slijepih Split i ove će godine biti dio splitskog Adventa.

Pod prepoznatljivim sloganom „Vidimo se! U srcu grada – zajedništvo vlada”, Udruga ponovno otvara vrata svoje adventske kućice i poziva Splićane i njihove goste da joj se pridruže u stvaranju blagdanskog ozračja ispunjenog toplinom, druženjem i zajedništvom.

Adventsku kućicu Udruge na splitskoj Rivi zainteresirani će moći posjetiti od danas, 27. studenoga, do srijede, 2. prosinca.

Vrijedne ruke članova i volontera Udruge i ove su godine pripremile brojne unikatne rukotvorine, božićne ukrase i prigodne darove. Posjetitelji će ih moći ponijeti svojim domovima uz dobrovoljne donacije kojima će podržati daljnji rad Udruge i aktivnosti namijenjene slijepim osobama.

No, ova će adventska kućica biti mnogo više od mjesta na kojem se može pronaći originalan božićni dar. Zamišljena je kao mjesto susreta, razgovora, upoznavanja i rušenja predrasuda.

Kroz različite zabavne i edukativne sadržaje članovi Udruge žele građanima približiti svakodnevni život slijepih osoba, predstaviti njihove mogućnosti, kreativnost i vještine te pokazati kako svatko od nas može pridonijeti stvaranju uključivijeg društva.

Posebno značenje ovogodišnjem sudjelovanju na Adventu daje činjenica da Županijska udruga slijepih Split upravo ove godine obilježava 75 godina djelovanja, promicanja prava slijepih osoba i stvaranja društva jednakih mogućnosti.

„Prošlogodišnji Advent pokazao nam je koliko toga možemo ostvariti kada djelujemo zajedno. Zato i ove godine želimo nastaviti graditi priču u kojoj ima mjesta za svakoga”, poručuju iz Udruge.

Pozivaju građane da ih posjete, upoznaju njihove članove, razgledaju rukotvorine, nauče nešto novo ili jednostavno zastanu i provedu nekoliko ugodnih trenutaka u njihovu društvu.

„Jer najljepši darovi blagdanskog vremena nisu uvijek oni koje nosimo kući, već oni koje jedni drugima darujemo svojim vremenom, pažnjom i zajedništvom”, zaključuju iz Županijske udruge slijepih Split.