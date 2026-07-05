Poseban gost: Među putnicima na letu Croatia Airlinesa bio dobitnik Nobelove nagrade

Poznati američki fizičar hrvatskih korijena, dobitnik Nobelove nagrade za fiziku John Martinis, bio je među putnicima današnjeg leta Croatia Airlinesa iz Züricha.

Nacionalni zračni prijevoznik pohvalio se susretom na društvenim mrežama, istaknuvši kako im je bila posebna čast ugostiti jednog od vodećih svjetskih znanstvenika u području kvantnog računarstva.

Iako je rođen u Kaliforniji, Martinis često ističe svoje hrvatske korijene, zbog čega njegov dolazak u Hrvatsku ima i posebnu simboliku.

– Danas smo na letu iz Züricha imali posebno zadovoljstvo ugostiti Johna Martinisa, dobitnika Nobelove nagrade za fiziku i jednog od vodećih svjetskih znanstvenika u području kvantnog računarstva. Iako je rođen u Kaliforniji, s ponosom ističe svoje hrvatske korijene. Hvala što ste letjeli s Croatia Airlinesom. Bila nam je čast biti dio vašeg putovanja – poručili su iz Croatia Airlinesa.