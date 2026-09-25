Poseban događaj u Zračnoj luci Split. Stižu djela poznatih hrvatskih umjetnika

Splitsko-dalmatinska županija nizom događanja obilježava Dan Županije, 33. obljetnicu osnutka te blagdan svoga zaštitnika svetoga Jeronima. Dio programa bit će i izložba „Posveta sv. Jeronimu“, koja će biti otvorena u ponedjeljak, 28. rujna, u 18 sati u Zračnoj luci Split – sv. Jeronim.

Ovogodišnja izložba nosi dodatnu simboliku jer Zračna luka Split obilježava 60 godina od osnutka, pa se ovim događajem povezuju dvije obljetnice i zajednička posveta svetom Jeronimu.

Posjetitelji će imati priliku vidjeti djela nastala tijekom Likovne kolonije sv. Jeronim, održane na Marjanu 22. i 23. rujna 2023. godine, u neposrednoj blizini crkve sv. Jere. Kolonija je tada organizirana povodom 30. obljetnice Splitsko-dalmatinske županije, u suradnji sa Sveučilištem u Splitu.

Umjetnici različitih generacija inspiraciju su pronalazili u Marjanu, njegovoj kulturnoj i duhovnoj baštini te liku svetoga Jeronima. Radovi nastali u tom ambijentu sada će dobiti novu pozornicu u prostoru splitske zračne luke.

Radovi 24 umjetnika

Izložba okuplja djela 24 afirmirana slikara i kipara, među kojima su Goran Balić, Duje Botteri, Nikola Džaja, Kažimir Hraste, Petar Jakelić, Kuzma Kovačić, Đani Martinić, Duje Matetić, Matko Mijić, Dijana Iva Sesartić, Ana Marija Botteri, Josip Botteri Dini, Željko Bubalo, Alma Čače, Vladimir Davidenko, Lili Gluić, Karin Grenc, Ivan Listeš, Zvonimir Mihanović, Tea Morić Šitum, Hrvoje Marko Peruzović, Vice Tomasović, Marko Gugić i Frane Šitum.

Izložbu će predstaviti dr. sc. Josip Belamarić, a službeno će je otvoriti splitsko-dalmatinski župan Blaženko Boban. U programu će sudjelovati i rektor Sveučilišta u Splitu akademik Dragan Ljutić, direktor Zračne luke Split Josip Čorić te akademski slikar Josip Botteri Dini.

Organizatori Likovne kolonije bili su Splitsko-dalmatinska županija, Sveučilište u Splitu i Župa Svetoga Križa – Veli Varoš.

„Posveta sv. Jeronimu“ bit će dostupna posjetiteljima Zračne luke Split do 30. listopada.