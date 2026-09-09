Poseban dan u obitelji Ivanišević: Nives podijelila fotografiju sina Olivera

U obitelji Nives i Gorana Ivaniševića ovih je dana bilo razloga za slavlje. Njihov sin Oliver proslavio je osmi rođendan, a Nives je tim povodom na Instagramu podijelila fotografiju slavljenika i emotivnu poruku.

Na fotografiji Oliver pozira pokraj rođendanske torte sa svjećicama, dok su prostor ukrašavali bijeli i zlatni baloni. Nives je uz objavu napisala: „A evo i mog najdražeg miša, moje sve”, dodavši emotikon srca.

Obiteljske trenutke rijetko dijeli s javnošću

Nives svoj privatni život uglavnom nastoji držati podalje od javnosti, no povremeno s pratiteljima podijeli posebne obiteljske trenutke. Jedan od njih bio je i Oliverov rođendan, koji je obilježen u svečanom ozračju.

Nives i Goran Ivanišević vjenčali su se u prosincu 2017. godine, nakon otprilike godinu dana veze. Nekoliko mjeseci poslije objavljeno je da očekuju prvo zajedničko dijete, a Oliver je rođen u rujnu 2018. godine.

Goranovo treće dijete

Oliver je Goranu Ivaniševiću treće dijete. Proslavljeni hrvatski tenisač iz prethodnog braka s Tatjanom Dragović ima kćer Amber Mariju i sina Emanuela.

Ivanišević je nakon završetka igračke karijere ostao aktivan u tenisu kao trener, dok obiteljski život uglavnom nastoji zadržati izvan medijske pozornosti. Nivesina rođendanska objava tako je pratiteljima pružila rijedak uvid u jedan od njihovih privatnih trenutaka.