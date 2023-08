POŠAST NA ISTOKU SPLITA, A GRAD NE MOŽE POMOĆI: "Ne mogu živit od njih, ima ih posvuda. Čak i u krevetu. U 20 godina nisam vidio ovako nešto"

Stanovnici istočnog dijela Splita bore se s velikim problemima, a zatražili su i pomoć lokalnih vlasti.

Riječ je o najezdi skakavaca koji su okupirali istok Splita točnije kvart Mejaše.

Kako doznajemo od stanovnika tog splitskog kvarta, skakavci se nalaze posvuda, po fasadama zgrada i kuća, stubištu, balkonima, uskaču im i u stanove i automobile.

"Govorim već misec dana ljudima okolo, puna ih je garaža. Navečer kad prođes kroz nju samo njihov zvuk cuješ", kazala nam je čitateljica s Mejaša.

"Na balkonu i po portunu ih ima na desetke, ušli su nam i u kuću, u spavaću sobu. Bilo ih je i po krevetu. Užas, ne mogu živit od njih", govori nam i pomalo uznemirena gospođa Ana.

Njen susjed potvrđuje opsadno stanje koje je zadnjih dana kulminiralo.

I stanovnici Kile u problemima

"Jutros sam išao na posao, kad ono dočekali su me u automobilu jer sam preko noći ostavio malo otvoren prozor. Imamo ih i po stanu, jedva sam ih se nekako riješio iz stana, žena me kumi i moli da ne otvaramo prozore ni balkonska vrata uopće da nam ne bi ušli, ali nije to rješenje. Ne znam odakle ovako velik broj skakavaca, na Mejašima živim preko 20 godina i do sada nikada nisam vidio ovako nešto", rekao nam je gospodin Stipe.

I stanovnici Kile se žale na isti problem čak i na društvenim mrežama pa tako u grupi 'Kilavci' opisuju svoje susrete s tim kukcima.

"Našla sam ih na balkonu i po portunu prije 15 do 20 dana. Ogromni su, divovski, ima ih po Kili. Prijavili smo kotaru", "Ne samo u autu da ih nalazim, već i po stanu", "Užasna najezda, što se događa i kako ih se riješiti?", samo su neki od komentara.

Predsjednik kotara: "Grad nam ne može pomoći"

O ovome problemu upitali smo i predsjednik kotara Tonija Piplicu koji nam je potvrdio da je kontaktirao Grad Split vezano za dezinsekciju.

"Nakon što su me stanovnici POS naselja informirali o najezdi skakavaca, odmah sam kontaktirao zaposlenicu gradske uprave iz odjela za komunalno održavanje s kojom sam i prije komunicirao kada su žohari stvarali probleme u drugim dijelovima kotara. Dobio sam odgovor da Grad Split nema ugovorenu dezinsekciju skakavaca i da nam nisu u mogućnosti pomoći", rekao je Piplica.

Piplica je kontaktirao i tvrtku Cian d.o.o. i zatražio ponudu za dezinsekciju, a koju planira proslijediti Gradu.

"Ponudu planiram proslijediti Gradu nakon što definiramo površinu POS naselja i gradskih zapuštenih površina koje ga okružuju. Naravno, ukoliko Grad ima neki drugi propisan model rješavanja ovovgproblema, bilo bi poželjno da ga aktiviraju", ističe te dodaje:

"Nakon što mi Cian pošalje ponudu istu ću proslijediti odjelu za komunalno održavanje. Ipak, nadam se da će me djelatnici navedenog odjela preduhitriti i sanirati ovaj problem."

Kako su došli tako će i otići

Iz Zavod za javno zdravstvo dobili smo neke korisne informacije, ali i savjete o tome kako postupiti u cilju vlastite zaštite.

“Pojava skakavaca normalna je ciklička pojava na cijelom Mediteranu, duž obale i u priobalnim mjestima. U Splitu postoje lokaliteti na kojima je primijećena veća pojava skakavaca u prirodi, ali oni sami po sebi nisu štetni. Trenutno nije zabilježena neka veća najezda koja bi mogla prouzročiti neku značajniju štetu na samom području na kojem oni obitavaju. Kako su došli, tako će i otići.

Na pitanje kako se možemo zaštiti od ove prirodne pojave, u Zavodu kažu kako su najbolje rješenje postavljanje komarnika na prozore da bi spriječili njihov ulazak u vlastita kućanstva jer specifičnog repelenata za skakavce nema. Osim toga od pomoći će biti i postavljanje nekakvih fizičkih barijera. Obzirom da se velik broj građana boji skakavaca pa ih prilikom susreta ubijaju, njima se savjetuje ostavljati vrata otvorena jer će skakavci izaći sami.