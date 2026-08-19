Posada Jadrolinijinog trajekta napravila gestu za čovjeka koji je pričom o prikolici rasplakao Hrvatsku: "Stiska me i ne pušta"

Priča Ivice Tafre iz Stanića, kojemu je razorni požar na omiškom području u samo nekoliko trenutaka odnio gotovo sve što je imao, dirnula je brojne ljude diljem Hrvatske.

Podsjetimo, požar koji je prošloga tjedna poharao omiško područje iza sebe je ostavio veliku materijalnu štetu i brojne potresne ljudske priče. Među onima koji su u vatrenoj stihiji pretrpjeli težak gubitak našao se i Tafra.

Zbog ozbiljno narušenog zdravlja teško je osiguravao novac potreban za lijekove, a onda je stigla nova nevolja. Vatra mu je progutala kuću i radionicu, ali posebno ga je pogodio prizor uništene prikolice. Bila je nova i za nju je dugo štedio.

Govoreći pred kamerama RTL-a, nije uspio zadržati suze. Iako se u jednom trenutku našao bez gotovo svega što je stvarao i čuvao, poručio je da će ponovno krenuti ispočetka i odvajati koliko god može.

"Neću jesti, ali kupit ću prikolicu", rekao je tada još uvijek potresen svime što ga je snašlo.

Poručio je kako će pomoć prihvatiti samo od ljudi koji si je doista mogu priuštiti jer ne želi da zbog njega netko drugi ostane bez nečega što mu je potrebno.

Nakon što je njegova priča dospjela u javnost, počeli su stizati brojni pozivi ljudi koji su željeli pomoći. A među njima pojavio se i anonimni darivatelj zahvaljujući kojemu Ivan više neće morati mjesecima ili godinama odvajati novac za ono što mu je požar uništio.

Dobre vijesti dočekao u domu na Braču

Tafra se trenutačno nalazi u Domu za starije osobe u Supetru na Braču. Upravo ondje dočekala ga je vijest da mu je nepoznati dobročinitelj odlučio darovati novu prikolicu.

No priča tu nije završila.

Val solidarnosti nastavio se. Naime, posada Jadrolinijinog trajekta 'Tin Ujević' među sobom su prikupili novac, a zatim su odlučili novac osobno odnijeti Ivici u dom u Supetru.

"Stiska me i ne pušta, svi smo proplakali", opisali su nam reakcije.

I dok će za oporavak od posljedica požara trebati vremena, barem je jedna briga sada manja. Prikolica za koju je mislio da će ponovno morati dugo štedjeti već je stigla, a s njom i dokaz da nakon teških dana ponekad stignu i oni zbog kojih se, kako kažu u domu u Supetru, plače, ali ovaj put od sreće.