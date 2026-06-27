PORUKA U SPLITU Pogledajte što je osvanulo na najvišoj zgradi u Hrvatskoj

Ususret američkom Danu neovisnosti, koji se u Sjedinjenim Američkim Državama tradicionalno obilježava 4. srpnja, na vrhu splitskog Dalmatia Towera osvanula je upečatljiva poruka "4th of July", uz motive američke zastave.

Simbolična gesta privukla je pozornost prolaznika, ali i dodatno naglasila međunarodni karakter jednog od najprepoznatljivijih splitskih poslovno-hotelskih kompleksa. Upravo u Dalmatia Toweru posluje i američki hotelski brend Marriott, jedan od najpoznatijih svjetskih lanaca u hotelijerstvu.

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Dan koji Amerikanci slave kao rođendan nacije

Američki Dan neovisnosti obilježava se 4. srpnja u znak sjećanja na 1776. godinu, kada je usvojena Deklaracija neovisnosti, dokument kojim je trinaest američkih kolonija proglasilo odvajanje od Velike Britanije.

Riječ je o jednom od najvažnijih državnih blagdana u SAD-u, koji se tradicionalno slavi vatrometima, paradama, koncertima, obiteljskim okupljanjima i isticanjem američke zastave. Upravo zato poruka na Dalmatia Toweru ima snažnu simboliku, osobito u kontekstu veza Splita, Dalmacije i američkih partnera.

Komarove veze sa SAD-om

Ova gesta dolazi i u kontekstu činjenice da Josip Komar (vlasnik Westgate grupe) ima razvijene veze sa SAD administracijom, a Dalmatia Tower se i kroz poslovanje američkog brenda Marriott dodatno pozicionira kao projekt s izraženom međunarodnom dimenzijom.