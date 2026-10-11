Poruka na splitskim Plokitama zbog planirane garaže: "Ne čekamo bagere! Ovdje odrastaju naša djeca, reagirajmo dok nije kasno"

Planirana izgradnja garaže na splitskim Plokitama izazvala je nezadovoljstvo dijela stanara koji se protive njezinoj lokaciji uz osnovnu školu i stambene zgrade. Među građanima se pojavio letak s jasnom porukom: "Ne garaži ispred naše zgrade!" Stanari upozoravaju na moguće posljedice za kvalitetu života, sigurnost djece i postojeće javne površine. "Reagirajmo sada – jer će poslije biti kasno!", jedna je od poruka istaknutih na letku kojim se građane poziva na zajedničko djelovanje. Autori letka upozoravaju kako bi izgradnja garaže neposredno uz stambene zgrade i školu mogla donijeti godine građevinskih radova, povećanu buku, prometne gužve i trajne promjene prostora u kojem žive.

Stanari strahuju za sigurnost djece i kvalitetu života

U letku se posebno ističe zabrinutost zbog mogućeg gubitka dnevnog svjetla, pogoršanja kvalitete zraka i smanjenja vrijednosti nekretnina. Stanari upozoravaju i na sigurnost djece i pješaka jer smatraju da bi stotine automobila svakodnevno prolazile neposredno uz njihove zgrade i školu. Dovode u pitanje i učinkovitost garaže u rješavanju problema parkiranja. Tvrde da Split Parking prodaje dvostruko više parkirnih dozvola nego što ima parkirnih mjesta te ističu kako je razlika u cijeni za korisnike iz drugih kvartova samo četiri eura mjesečno. Riječ je o tvrdnjama iz letka koje nisu neovisno potvrđene. Zbog toga strahuju da bi garažu koristili i vozači koji ne žive u njihovu susjedstvu, dok bi stanari morali trpjeti posljedice dugotrajne gradnje.

Posebnu zabrinutost izaziva pitanje prostora za dječju igru. "Igralište u sklopu garaže nije prihvatljiva zamjena za postojeći prostor namijenjen djeci. Djeci treba siguran i kvalitetan prostor za igru, a ne prostor podređen garaži i prometu", poručuju autori letka. Smatraju kako bi garažu trebalo planirati na drugoj, primjerenijoj lokaciji, koja ne bi ugrožavala postojeće prostore namijenjene djeci i obiteljima.

"Ovo je naš kvart, ovo je naš prostor"

Na kraju letka upućen je izravan poziv građanima da se informiraju, razgovaraju sa susjedima i zajednički reagiraju prije početka eventualnih radova. "Ne čekajmo bagere! Informirajmo susjede. Uključimo se. Reagirajmo zajedno!", ističu. "Ovo je naš kvart. Ovo je naš prostor. Ovdje žive naše obitelji i odrastaju naša djeca", zaključuje se u letku uz poruku: "Ne garaži na ovoj lokaciji!"