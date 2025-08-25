Poruka je hit. Putnik Flixbusa iz Zagreba traži misterioznu suputnicu iz Splita: "Sjela si pokraj mene..."

U Facebook grupi "Split i okolo Splita" objavljena je neobična poruka putnika koji je 23. kolovoza putovao Flixbusom iz Zagreba prema Splitu u 11:00 sati. Autor posta opisuje svoje iskustvo i pokušaj pronalaska misteriozne suputnice.

"Ćao! 23/8 putovali smo zajedno Flixbusom iz Zagreba u 11:00 prema Splitu. Sjela si pokraj mene", piše u objavi. Autor priznaje da nije znao je li djevojka iz Splita ili samo u prolazu, ali kako kaže, tih nekoliko sati osjećao je da je "netko poseban".

- Tekst se nastavlja nakon oglasa -

Ostavio i broj mobitela

"Cijelo vrijeme sam osjećao da si lijepa ne samo izvana – moraš biti jednako lijepa i iznutra", navodi autor, ističući kako nije planirao upoznati nikoga, ali da je ova situacija bila drugačija.

Dodaje i kako je, da je ranije provjerio veličinu Splita, vjerojatno odmah znao da joj se mora obratiti, umjesto da se nada jednostavnom ponovnom susretu. "A možda mi je jednostavno nedostajalo hrabrosti", priznaje.

Autor je u objavi naveo svoj kontakt: WhatsApp: +48500657696, uz napomenu da ne govori hrvatski, ali da se sporazumijeva engleskim jezikom.

"Daj mi znak u poruci da si to stvarno ti, a ne neka glupa šala. Sigurno se sjećaš nečega što će mi pokazati da razgovaram baš s tobom", stoji u objavi, koja je brzo izazvala reakcije članova grupe.