Poruka iz WC-a splitskog centra zapalila internet: "Fekalije su po pločicama", a onda je stigao brutalan odgovor

Fotografija upozorenja postavljenog u toaletu jednog splitskog trgovačkog centra izazvala je žestoku raspravu na Redditu. U poruci se korisnike i osobe zadužene za održavanje zajedničkog prostora proziva zbog izrazito neurednog ponašanja, dok je netko ispod upozorenja rukom dopisao odgovor koji je dodatno rasplamsao polemiku.

Prema tvrdnjama više korisnika Reddita, fotografija je snimljena u jednom od splitskih trgovačkih centara.

"Nije normalno da su daske poprskane"

U podužem upozorenju navodi se kako su zahodske daske poprskane, papiri razbacani po podu, a na daskama ostaju otisci tenisica. Autorica ili autor poruke tvrdi i da su pločice poprskane fekalijama te da se u umivaonicima ostavljaju dlake i kosa.

"Ako ti se dogodi, očisti iza sebe. Vjerujem da se tako ne ponašate u svojim kućama", stoji u poruci. Prozvane su i osobe zadužene za održavanje prostora, uz tvrdnju kako se neke od njih samo potpisuju na evidencijsku listu, bez prethodnog čišćenja toaleta i nadopunjavanja sapuna i papira.

U upozorenju se navodi i kako pojedine osobe u kabinama provode i po pola sata razgovarajući na mobitel, zbog čega ostali zaposlenici moraju dugo čekati. Na kraju poruke zaprijećeno je slanjem prijave upravi centra.

Netko dopisao poruku čistačicama

Ispod tiskanog upozorenja osvanuo je rukom napisan odgovor: "Poštovani, platite pošteno čistačice pa onda možete ovako jesti 'fekalije'."

Upravo je ta poruka podijelila korisnike Reddita. Dok su jedni stali u obranu čistačica i upozorili na niske plaće i teške uvjete rada, drugi smatraju kako visina plaće ne može biti opravdanje za neobavljanje posla za koji je netko zaposlen.

"Kako netko uspije napraviti takav nered?"

Najviše pozornosti izazvali su opisi stanja u zahodu. Brojni korisnici zapitali su se kako netko uopće uspije zaprljati zahodsku dasku i pločice na način opisan u upozorenju. "Nikad neću razumjeti što ljudi izvode u WC-ima. Kao da stoka ulazi", napisao je jedan korisnik, dok je drugi kratko upitao: "Kako netko uspije poprskati pločice fekalijama?"

Dio komentatora ispričao je vlastita neugodna iskustva iz javnih toaleta, dok su drugi zaključili kako je za nastali problem odgovorno i neodgovorno ponašanje korisnika i nedovoljno kvalitetno održavanje prostora.

Pojavile se i ozbiljne optužbe

Rasprava se ubrzo proširila i na stanje u ostatku trgovačkog centra. Nekoliko anonimnih korisnika iznijelo je tvrdnje o pojavi žohara u prostoru s restoranima, a spominjali su se čak i miševi.