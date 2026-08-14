Portugal zahvalio Hrvatskoj na velikoj akciji spašavanja nakon brodoloma: Za jednom osobom još se traga

Portugalski ministar vanjskih poslova Paulo Rangel zahvalio je hrvatskim vlastima na angažmanu u potrazi i spašavanju portugalskih državljana koji su doživjeli brodolom u Velebitskom kanalu.

Portugalsko Ministarstvo vanjskih poslova objavilo je kako je Rangel hrvatskom kolegi Gordanu Grliću Radmanu prenio „duboku zahvalnost i priznanje“ za napore koje hrvatske službe ulažu od trenutka nesreće.

Drama je počela u srijedu nešto poslije 3 sata ujutro, kada su četvero prijatelja iz Portugala, u dobi od oko 30 godina, krenuli malim gumenim čamcem iz kampa prema Senju. Na moru ih je zahvatilo nevrijeme, čamac je potonuo, a četvero ljudi nestalo je u Velebitskom kanalu.

Dvojica pronađena živa, jedan muškarac poginuo

Opsežna potraga rezultirala je pronalaskom dvojice portugalskih državljana koji su spašeni živi. Za jednog člana skupine, nažalost, nije bilo spasa.

„S olakšanjem je potvrđeno da su dvojica državljana iz ove skupine spašena živa. Ministarstvo vanjskih poslova izražava duboku žalost zbog smrti jednog portugalskog državljanina te upućuje najiskreniju sućut njegovoj obitelji i prijateljima“, priopćilo je portugalsko ministarstvo.

Potraga, međutim, još nije završena. Hrvatski timovi nastavljaju tragati za četvrtim portugalskim državljaninom koji se i dalje vodi kao nestao.

„Hrvatske vlasti nastavljaju operacije potrage i spašavanja s ciljem pronalaska posljednjeg nestalog portugalskog državljanina, u bliskom kontaktu s portugalskim veleposlanstvom i portugalskom vladom“, naveli su iz Lisabona.

O Ministro dos Negócios Estrangeiros, @PauloRangel_pt, expressou o seu profundo agradecimento e reconhecimento ao homólogo croata, @grlicradman, pelos esforços incansáveis das autoridades croatas para resgatar os cidadãos portugueses naufragados ao largo da costa da Croácia.… — Negócios Estrangeiros PT (@nestrangeiro_pt) August 14, 2026