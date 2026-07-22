Porezni inspektori krenuli u akciju po Dalmaciji: Zapečaćeno više lokala, evo što su mogli otkriti

Porezni inspektori provode pojačane nadzore ugostiteljskih objekata u Dalmaciji, a zbog utvrđenih nepravilnosti privremeno su zatvorili i zapečatili nekoliko lokala.

Fotografije zapečaćenih objekata snimljene su u Šibeniku, u staroj gradskoj jezgri, gdje je na ulazima u nekoliko lokala postavljena službena oznaka zabrane obavljanja djelatnosti. Prema dostupnim informacijama, porezni inspektori kontrolirali su i objekte na širem šibenskom području, uključujući lokale na atraktivnim lokacijama uz rivu.

Inspektori kontroliraju račune i evidentiranje prometa

Za sada nije službeno poznato koje su nepravilnosti utvrđene u svakom od kontroliranih objekata. Ipak, pečaćenje poslovnog prostora najčešće je povezano s neprovođenjem fiskalizacije računa na zakonom propisani način.

Inspektori tijekom nadzora provjeravaju izdaje li se račun za svaku naplaćenu uslugu, jesu li računi uredno fiskalizirani te odgovara li evidentirani promet stvarnom stanju u blagajni. Do privremenog zatvaranja može doći i zbog rada bez odgovarajuće dokumentacije, neprijavljenih radnika, nepravilnog evidentiranja prometa ili ponavljanja ranije utvrđenih prekršaja.

Ljetna sezona donosi pojačane kontrole

Porezna uprava tijekom turističke sezone tradicionalno intenzivira nadzore u ugostiteljstvu, posebno na područjima na kojima se bilježi velik broj domaćih i stranih gostiju.

Posebna pozornost usmjerena je na promet u gotovini, izdavanje i fiskalizaciju računa te pravilno prijavljivanje poslovnih prostora. Zapečaćeni lokali neće moći nastaviti s radom dok se ne otklone utvrđene nepravilnosti i ne ispune uvjeti koje su odredili porezni inspektori.