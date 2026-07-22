Porezna zapečatila poznatu splitsku slastičarnicu: Na vratima upozorenje o mogućoj zatvorskoj kazni

Vrata poznate splitske slastičarnice Hajduk u Matošićevoj ulici danas su zatvorena, ali ne zbog uobičajenog godišnjeg odmora. Na ulazu u objekt, koji se nalazi u samom centru grada i dobro je poznat generacijama Splićana, postavljene su službene trake Ministarstva financija i Porezne uprave.

Prizor teško može proći nezapaženo prolaznicima. Preko vrata je zalijepljena traka Porezne uprave, a uz nju i službeno upozorenje Područnog ureda Split, Službe za nadzor, datirano 21. srpnja 2026. godine.

Objekt zatvoren do 29. srpnja

Na vratima slastičarnice stoji i obavijest da je objekt zatvoren od 21. do 29. srpnja 2026. godine. Ipak, iz dostupnih obavijesti nije moguće zaključiti zbog čega je Porezna uprava zapečatila prostor niti koje su eventualne nepravilnosti utvrđene tijekom nadzora.

Slastičarnica Hajduk desetljećima je jedno od prepoznatljivih mjesta u Matošićevoj ulici, pa su danas zapečaćena vrata privukla pozornost brojnih prolaznika i stanovnika centra grada.

Skidanje pečata kažnjivo zatvorom

Na ulazu je posebno istaknuto upozorenje na kazneno djelo skidanja ili povrede službenog pečata ili znaka, prema članku 317. Kaznenog zakona.

Kako se navodi u upozorenju, onaj tko skine ili povrijedi službeni pečat ili znak postavljen radi osiguranja predmeta, prostorije ili prostora može biti kažnjen zatvorskom kaznom do tri godine. Kažnjiv je i sam pokušaj skidanja ili oštećenja pečata.

Dalmacija Danas poslala je upit nadležnim službama kako bismo doznali zbog čega je poznata slastičarnica danas zatvorena, što je utvrđeno nadzorom te hoće li objekt nakon 29. srpnja ponovno otvoriti svoja vrata.

Odgovor nadležnih objavit ćemo čim ga zaprimimo.