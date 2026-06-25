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Porezna uprava privremeno gasi dio e-usluga: Evo što neće raditi ovog vikenda

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Ministarstvo financija, Porezna uprava provodi projekt Digitalne transformacije radi izgradnje novog informacijskog sustava i unaprjeđenja elektroničkih usluga sukladno zahtjevima suvremenog digitalnog poslovanja.

Zbog planiranih radova na provedbi Projekta obavještavamo javnost da će, u razdoblju od petka, 26. lipnja 2026. od 16 sati do subote, 27. lipnja 2026. do 8 sati, biti nedostupne elektroničke usluge i servisi Porezne uprave za građane i poduzetnike.

U nastavku navodimo elektroničke usluge i servise Porezne uprave koji će biti nedostupni putem sustava ePorezna i mPorezna:

  • usluge unutar sustava eGrađani
  • uvid u stanje porezno knjigovodstvene kartice te kreiranje bar koda za elektroničko plaćanje poreznog duga
  • predaja zahtjeva za preknjiženje i povrat preplaćenih sredstava na porezno knjigovodstvenoj kartici te svih ostalih zahtjeva
  • izdavanje Potvrda
  • predaja zahtjeva za izdavanje Porezne kartice
  • prijava poslovnih prostora u fiskalizaciju
  • predaja obrasca Specifikacije nepovezanih uplata
  • predaja obrasca Poreza na dobit
  • predaja obrasca Poreza na dodanu vrijednosti
  • predaja obrasca JOPPD-a te svih ostalih obrazaca
  • pregled zaprimljenih eRačuna u aplikaciji MikroeRačun
  • pregled eRačuna u FiskAplikaciji

Kako se radi o izvanrednim okolnostima nedostupnosti sustava, porezni obveznici koji će u navedenom razdoblju isplaćivati plaću i mirovinu, predaju obrasca JOPPD-a izvršit će po dostupnosti sustava. Tako predani JOPPD obrasci smatrat će se predanima u zakonskom roku.

Napominjemo da će nesmetano raditi slijedeći sustavi:

  • Sustav za fiskalizaciju računa,
  • Sustav za fiskalizaciju eRačuna
  • Dodjela OIB-a i dohvat podataka iz Evidencije OIB-a

U ovoj fazi projekta digitalne transformacije Porezne uprave moderniziraju se i migriraju sustavi Zabavnih i nagradnih igara, dio sustava Dohotka od imovine vezan uz otuđenja, sustav razmjena DAC7 i Informacijski sustav uredskog poslovanja.

Modernizacija navedenih sustava usmjerena je na ubrzanje i automatizaciju procesa, s ciljem smanjenja administrativnog opterećenja poreznih obveznika te povećanja učinkovitosti i dostupnosti usluga.

U narednom razdoblju nastavit će se razvoj sustava kroz kontinuirano unaprjeđenje digitalnih usluga.

"Zahvaljujemo poreznim obveznicima i stručnoj zajednici na dosadašnjim povratnim informacijama koje su značajno pridonijele razvoju i unaprjeđenju sustava, te na razumijevanju tijekom provedbe ovih važnih promjena", poručuju iz Porezne. 

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