Porezna uprava privremeno gasi dio e-usluga: Evo što neće raditi ovog vikenda

Ministarstvo financija, Porezna uprava provodi projekt Digitalne transformacije radi izgradnje novog informacijskog sustava i unaprjeđenja elektroničkih usluga sukladno zahtjevima suvremenog digitalnog poslovanja.

Zbog planiranih radova na provedbi Projekta obavještavamo javnost da će, u razdoblju od petka, 26. lipnja 2026. od 16 sati do subote, 27. lipnja 2026. do 8 sati, biti nedostupne elektroničke usluge i servisi Porezne uprave za građane i poduzetnike.

U nastavku navodimo elektroničke usluge i servise Porezne uprave koji će biti nedostupni putem sustava ePorezna i mPorezna:

usluge unutar sustava eGrađani

uvid u stanje porezno knjigovodstvene kartice te kreiranje bar koda za elektroničko plaćanje poreznog duga

predaja zahtjeva za preknjiženje i povrat preplaćenih sredstava na porezno knjigovodstvenoj kartici te svih ostalih zahtjeva

izdavanje Potvrda

predaja zahtjeva za izdavanje Porezne kartice

prijava poslovnih prostora u fiskalizaciju

predaja obrasca Specifikacije nepovezanih uplata

predaja obrasca Poreza na dobit

predaja obrasca Poreza na dodanu vrijednosti

predaja obrasca JOPPD-a te svih ostalih obrazaca

pregled zaprimljenih eRačuna u aplikaciji MikroeRačun

pregled eRačuna u FiskAplikaciji

Kako se radi o izvanrednim okolnostima nedostupnosti sustava, porezni obveznici koji će u navedenom razdoblju isplaćivati plaću i mirovinu, predaju obrasca JOPPD-a izvršit će po dostupnosti sustava. Tako predani JOPPD obrasci smatrat će se predanima u zakonskom roku.

Napominjemo da će nesmetano raditi slijedeći sustavi:

Sustav za fiskalizaciju računa,

Sustav za fiskalizaciju eRačuna

Dodjela OIB-a i dohvat podataka iz Evidencije OIB-a

U ovoj fazi projekta digitalne transformacije Porezne uprave moderniziraju se i migriraju sustavi Zabavnih i nagradnih igara, dio sustava Dohotka od imovine vezan uz otuđenja, sustav razmjena DAC7 i Informacijski sustav uredskog poslovanja.

Modernizacija navedenih sustava usmjerena je na ubrzanje i automatizaciju procesa, s ciljem smanjenja administrativnog opterećenja poreznih obveznika te povećanja učinkovitosti i dostupnosti usluga.

U narednom razdoblju nastavit će se razvoj sustava kroz kontinuirano unaprjeđenje digitalnih usluga.

"Zahvaljujemo poreznim obveznicima i stručnoj zajednici na dosadašnjim povratnim informacijama koje su značajno pridonijele razvoju i unaprjeđenju sustava, te na razumijevanju tijekom provedbe ovih važnih promjena", poručuju iz Porezne.