Porezna uprava privremeno gasi dio e-usluga: Evo što neće raditi ovog vikenda

Ministarstvo financija, Porezna uprava provodi projekt Digitalne transformacije radi izgradnje novog informacijskog sustava i unaprjeđenja elektroničkih usluga sukladno zahtjevima suvremenog digitalnog poslovanja.
Zbog planiranih radova na provedbi Projekta obavještavamo javnost da će, u razdoblju od petka, 26. lipnja 2026. od 16 sati do subote, 27. lipnja 2026. do 8 sati, biti nedostupne elektroničke usluge i servisi Porezne uprave za građane i poduzetnike.
U nastavku navodimo elektroničke usluge i servise Porezne uprave koji će biti nedostupni putem sustava ePorezna i mPorezna:
- usluge unutar sustava eGrađani
- uvid u stanje porezno knjigovodstvene kartice te kreiranje bar koda za elektroničko plaćanje poreznog duga
- predaja zahtjeva za preknjiženje i povrat preplaćenih sredstava na porezno knjigovodstvenoj kartici te svih ostalih zahtjeva
- izdavanje Potvrda
- predaja zahtjeva za izdavanje Porezne kartice
- prijava poslovnih prostora u fiskalizaciju
- predaja obrasca Specifikacije nepovezanih uplata
- predaja obrasca Poreza na dobit
- predaja obrasca Poreza na dodanu vrijednosti
- predaja obrasca JOPPD-a te svih ostalih obrazaca
- pregled zaprimljenih eRačuna u aplikaciji MikroeRačun
- pregled eRačuna u FiskAplikaciji
Kako se radi o izvanrednim okolnostima nedostupnosti sustava, porezni obveznici koji će u navedenom razdoblju isplaćivati plaću i mirovinu, predaju obrasca JOPPD-a izvršit će po dostupnosti sustava. Tako predani JOPPD obrasci smatrat će se predanima u zakonskom roku.
Napominjemo da će nesmetano raditi slijedeći sustavi:
- Sustav za fiskalizaciju računa,
- Sustav za fiskalizaciju eRačuna
- Dodjela OIB-a i dohvat podataka iz Evidencije OIB-a
U ovoj fazi projekta digitalne transformacije Porezne uprave moderniziraju se i migriraju sustavi Zabavnih i nagradnih igara, dio sustava Dohotka od imovine vezan uz otuđenja, sustav razmjena DAC7 i Informacijski sustav uredskog poslovanja.
Modernizacija navedenih sustava usmjerena je na ubrzanje i automatizaciju procesa, s ciljem smanjenja administrativnog opterećenja poreznih obveznika te povećanja učinkovitosti i dostupnosti usluga.
U narednom razdoblju nastavit će se razvoj sustava kroz kontinuirano unaprjeđenje digitalnih usluga.
"Zahvaljujemo poreznim obveznicima i stručnoj zajednici na dosadašnjim povratnim informacijama koje su značajno pridonijele razvoju i unaprjeđenju sustava, te na razumijevanju tijekom provedbe ovih važnih promjena", poručuju iz Porezne.