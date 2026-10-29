Porezna uprava poziva građane da provjere svoje podatke: Objavljene video upute, evo što sve možete pregledati

Porezna uprava objavila je video upute za korištenje aplikacije Središnjeg registra stanovništva (SRS), kako bi građanima olakšala pristup podacima koji se o njima vode u službenim evidencijama.

Riječ je o aplikaciji kojoj građani mogu pristupiti putem sustava e-Građani, a koja omogućuje pregled različitih kategorija osobnih podataka evidentiranih u registru.

Kako navode iz Porezne uprave, video upute na jednostavan i pregledan način prikazuju postupak prijave u sustav te korištenje njegovih funkcionalnosti.

Što sve građani mogu provjeriti?

Putem Središnjeg registra stanovništva građani mogu pregledati svoje opće podatke, ali i informacije povezane s obrazovanjem, osiguranjima, stanovanjem i kućanstvom.

Aplikacija također omogućuje podnošenje i izmjenu dobrovoljne izjave te podnošenje zahtjeva za izdavanje potvrde iz registra i njezin pregled.

Objavljene video upute detaljno prikazuju kako pristupiti pojedinim kategorijama podataka i koristiti dostupne mogućnosti aplikacije.

Porezna uprava poziva građane da provjere podatke

Iz Porezne uprave posebno naglašavaju važnost točnosti podataka evidentiranih u Središnjem registru stanovništva.

Zbog toga pozivaju građane da se prijave u aplikaciju, provjere svoje evidentirane podatke te se upoznaju sa sadržajem registra i mogućnostima koje im sustav pruža.

Video upute namijenjene su svim građanima koji žele jednostavnije koristiti digitalne usluge državne uprave i dobiti uvid u podatke koji se o njima vode.

Detaljnije informacije i video upute dostupne su na službenim stranicama Porezne uprave.