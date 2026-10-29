Close Menu

Porezna uprava poziva građane da provjere svoje podatke: Objavljene video upute, evo što sve možete pregledati

Građani putem sustava e-Građani mogu pristupiti Središnjem registru stanovništva, provjeriti osobne podatke, informacije o obrazovanju, osiguranju i kućanstvu te zatražiti potvrde. Porezna uprava objavila je video upute koje olakšavaju korištenje aplikacije

Porezna uprava objavila je video upute za korištenje aplikacije Središnjeg registra stanovništva (SRS), kako bi građanima olakšala pristup podacima koji se o njima vode u službenim evidencijama.

Riječ je o aplikaciji kojoj građani mogu pristupiti putem sustava e-Građani, a koja omogućuje pregled različitih kategorija osobnih podataka evidentiranih u registru.

Kako navode iz Porezne uprave, video upute na jednostavan i pregledan način prikazuju postupak prijave u sustav te korištenje njegovih funkcionalnosti.

Što sve građani mogu provjeriti?

Putem Središnjeg registra stanovništva građani mogu pregledati svoje opće podatke, ali i informacije povezane s obrazovanjem, osiguranjima, stanovanjem i kućanstvom.

Aplikacija također omogućuje podnošenje i izmjenu dobrovoljne izjave te podnošenje zahtjeva za izdavanje potvrde iz registra i njezin pregled.

Objavljene video upute detaljno prikazuju kako pristupiti pojedinim kategorijama podataka i koristiti dostupne mogućnosti aplikacije.

Porezna uprava poziva građane da provjere podatke

Iz Porezne uprave posebno naglašavaju važnost točnosti podataka evidentiranih u Središnjem registru stanovništva.

Zbog toga pozivaju građane da se prijave u aplikaciju, provjere svoje evidentirane podatke te se upoznaju sa sadržajem registra i mogućnostima koje im sustav pruža.

Video upute namijenjene su svim građanima koji žele jednostavnije koristiti digitalne usluge državne uprave i dobiti uvid u podatke koji se o njima vode.

Detaljnije informacije i video upute dostupne su na službenim stranicama Porezne uprave.

Moja reakcija na članak je...
Ljubav
0
Haha
0
Nice
0
What?
0
Laž
0
Sad
0
Mad
1