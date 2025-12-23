Porezna prevara milijunskog iznosa trese Dalmaciju: 48-godišnjak pod istragom

Policijski službenici Službe kriminalističke policije Policijske uprave dubrovačko-neretvanske, Odjela gospodarskog kriminaliteta, dovršili su kriminalističko istraživanje nad 48-godišnjim državljaninom Bosne i Hercegovine koji se sumnjiči za više kaznenih djela gospodarskog kriminaliteta kojim je Državnom proračunu RH pričinio materijalnu štetu od čak 1.357.237,32 eura.

- Kriminalističkim istraživanjem je utvrđeno kako je osumnjičeni od početka 2019. do kraja 2020. godine, u svojstvu osnivača i odgovorne osobe trgovačkog društva iz Opuzena, s ciljem da trgovačko društvo kao porezni obveznik izbjegne plaćanje poreza, u knjizi ulaznih računa evidentirao veći broj neistinitih i nevjerodostojnih računa ispostavljenih od drugog trgovačkog društva, a u kojima je sadržan pretporez te ih prikazao u prijavama PDV-a za 2019. i 2020. godinu, koje je dostavio nadležnoj poreznoj upravi, a sve kako bi neosnovano odbio pretporez PDV-a po neistinitim ulaznim računima u ukupnom iznosu od 728.464,84 eura.

Osim toga, tijekom 2019. i 2020. godine osumnjičeni je izradio veći broj neistinitih izlaznih računa prema raznim kupcima, odnosno trgovačkim društvima, a u kojim računima je sadržan PDV u ukupnom iznosu od 628.772,48 eura koje je djelomično evidentirao u poslovnim knjigama trgovačkog društva, dok su takve neistinite račune sva spomenuta trgovačka društva evidentirala u knjigama izlaznih računa i u podnesenim prijavama PDV-a te ih kao takve neosnovano koristili za umanjenje poreznih obveza temeljem odbitaka pretporeza PDV-a sadržanog u predmetnim računima u ukupnom iznosu od 628.772,28 eura.

Također, osumnjičeni nije vodio poslovne knjige svog trgovačkog društva i nije podnosio godišnja financijska izvješća.

Zbog sumnje da je počinio više kaznenih djela utaja poreza ili carine, zatim pomaganje u počinjenju kaznenog djela utaje poreza ili carine, kazneno djelo krivotvorenja službene ili poslovne isprave i kazneno djelo povrede obveze vođenja trgovačkih i poslovnih knjiga, policija protiv osumnjičenog podnosi kaznenu prijavu nadležnom državnom odvjetništvu - izvijestila je PU Dubrovačko-neretvanska.