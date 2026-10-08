Porezna češljala razne objekte tijekom sezone: Pljuštale milijunske kazne, stotine objekata dobile zabranu rada

Porezni inspektori tijekom ovogodišnje turističke sezone pojačano su kontrolirali ugostitelje, trgovce i druge poduzetnike diljem Hrvatske, s posebnim naglaskom na jadransku obalu i otoke. Rezultati su pokazali velik broj nepravilnosti, a izrečene kazne premašile su 6,3 milijuna eura. Broj zabrana rada pritom je višestruko porastao u odnosu na prošlu godinu.

Porezna uprava predstavila je rezultate pojačanih nadzora fiskalizacije provedenih u suradnji s Carinskom upravom tijekom turističke sezone 2026. godine.

Kontrole su obuhvatile cijelu Hrvatsku, no poseban naglasak bio je na jadranskoj obali i otocima, gdje tijekom ljetnih mjeseci zbog velikog broja turista značajno raste gospodarska aktivnost.

Iako u objavljenim podacima nisu izdvojeni Split ni pojedine dalmatinske županije, nadzorne aktivnosti obuhvatile su i jadransko područje.

Gotovo pet tisuća utvrđenih nepravilnosti

Od 1. lipnja do 15. rujna u nadzorima je sudjelovalo ukupno 638 inspektora, što je 42 posto više nego u istom razdoblju prošle godine.

Obavljeno je 7.227 nadzora, odnosno 44 posto više nego tijekom turističke sezone 2025. godine.

Nepravilnosti su utvrđene u 4.918 slučajeva, što predstavlja povećanje od 28 posto u odnosu na prethodnu godinu.

Inspektori su posebnu pozornost posvetili neizdavanju računa, neevidentiranju gotovinskog prometa te korištenju softverskih rješenja koja nisu usklađena s propisima.

Čak 448 zabrana rada, kazne premašile šest milijuna eura

Posebno se ističe velik porast broja izrečenih mjera zabrane rada.

Tijekom ovogodišnje sezone izrečeno je 448 zabrana rada, što je čak 896 posto više nego u istom razdoblju prošle godine.

Istodobno su izdana 2.783 prekršajna naloga, odnosno 45 posto više nego godinu ranije.

Ukupan iznos izrečenih novčanih kazni dosegnuo je 6.346.350 eura, što je povećanje od 48 posto u odnosu na prošlogodišnju turističku sezonu.

Iz Porezne uprave naglašavaju kako velika većina poduzetnika uredno ispunjava svoje obveze, a nadzori su usmjereni na one koji kršenjem propisa stječu nepoštenu prednost.

„Naš je cilj zaštititi veliku većinu poduzetnika koji svoje porezne obveze podmiruju savjesno, točno i na vrijeme. Nećemo dopustiti da pojedinci stječu nepoštenu konkurentsku prednost prikrivanjem prometa i izbjegavanjem poreznih obveza“, poručeno je tijekom predstavljanja rezultata.

Tko je ostajao bez mogućnosti rada?

Porezna uprava pojašnjava da se zabrana rada prvenstveno izriče poduzetnicima kod kojih se ponavljaju prekršaji neizdavanja računa, utvrđuju značajnije razlike u blagajničkom poslovanju ili koji onemogućavaju provođenje poreznog nadzora.

Cilj je spriječiti praksu u kojoj pojedini poduzetnici novčane kazne doživljavaju kao prihvatljiv trošak poslovanja.

Inspektori nastavljaju s kontrolama, spominje se i porezna stopa od 72 posto

Završetak turističke sezone ne znači i kraj pojačanih kontrola.

Porezna uprava najavila je nastavak nadzora u gospodarskim sektorima i područjima s povećanim poreznim rizikom.

Poduzetnike kojima je tijekom sezone izrečena zabrana rada očekuju dodatne analize, uključujući procjenu stvarne porezne osnovice i provjeru mogućeg nerazmjera između prijavljenih primitaka i stečene imovine.

Ako se utvrdi da porezni obveznik ne može opravdati razliku između zakonito prijavljenih primitaka i stečene imovine, takav se nerazmjer, sukladno važećim propisima, može oporezivati po stopi od 72 posto.

Građanima poručuju: Tražite račun!

Iz Porezne uprave ponovno pozivaju građane da pri svakoj kupnji proizvoda ili korištenju usluga zatraže račun i prijave uočene nepravilnosti.

Podsjećaju i na nagradnu igru „Svaki račun se računa!“, koja se provodi putem aplikacije mPorezna, s ukupnim nagradnim fondom od 120.000 eura kroz mjesečna izvlačenja.