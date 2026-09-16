Poreč okupio struku i ljubitelje graditeljstva: Počelo je šesto izdanje PromoArha

Više od stotinu izlagača i ove se godine okupilo u porečkoj dvorani Žatika na novom izdanju PromoArha, jednog od vodećih sajmova graditeljstva u regiji, gdje će u iduća tri dana predstaviti najnovije trendove i vodeće brendove s područja gradnje i opremanja.

Posjetitelji će od 16. do 18. rujna, na više od 4.000 četvornih metara, moći vidjeti kompletnu ponudu asortimana s područja gradnje, od materijala, strojeva i alata, preko solarnih, energetskih i klimatizacijskih sustava, do bazenske opreme i usluga agencija za apartmane i kuće za odmor.

Izlagače iz Hrvatske, Slovenije, Italije, Austrije, Njemačke, Albanije i Danske pozdravio je i gradonačelnik Grada Poreča – Parenzo Loris Peršurić, koji je istaknuo kako "ovakva događanja ne samo da produžuju turističku sezonu nego i tijekom cijele godine održavaju živim naš grad, naše poduzetnike, obrtnike, ugostitelje i iznajmljivače, u Poreštini, Istri i cijeloj Hrvatskoj. Poreč i Istra posljednjih se godina brzo razvijaju, no taj razvoj mora biti sustavan, odgovoran i održiv, a sajam posvećen graditeljstvu i arhitekturi prava je prilika da, uz nove materijale i rješenja, razgovaramo i o tome kako želimo urediti svoj prostor."

Ispred glavnog ulaza u dvoranu tijekom sva tri dana traje Gradionica, u sklopu koje se pred publikom gradi model kuće u Ytong sustavu te se o tom procesu posjetitelji mogu informirati izravno tijekom gradnje. Redom se prolazi kroz zidanje, ugradnju stolarije s protuprovalnom zaštitom, nosive termoizolacijske elemente, krovni prozor, unutarnju izolaciju stropa i vanjskog zida te završnu žbuku. Sve ono što u gotovoj kući ostaje skriveno iza zida, ovdje se vidi u trenutku ugradnje, a cijela izvedba snima se 3D skenerom, pa gotov model po završetku sajma ostaje dostupan i za virtualni obilazak.

Program trodnevnog Education pointa na samom početku otvorio je pitanje statusa energetske obnove zgrada u Hrvatskoj, pa je tako ravnateljica Uprave za energetsku učinkovitost u zgradarstvu, projekte i programe Europske unije pri Ministarstvu prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine Irena Križ Šelendić predstavila rezultate u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021. – 2026.

"Graditeljstvo izravno oblikuje prostor u kojem živimo i konkurentnost hrvatskog gospodarstva, a obnova nakon potresa, vrijedna gotovo četiri milijarde eura, te veliki infrastrukturni i turistički projekti pokazali su što sektor može kad ima jasne ciljeve i stabilan investicijski okvir. Pred nama su održivo stanovanje, urbana obnova i energetska obnova zgrada s ciljem da do 2050. imamo fond zgrada nulte emisije, a Ministarstvo će za to osigurati zakonodavni okvir i sva dostupna nacionalna i europska sredstva. Za održiv rast potrebni su veća produktivnost i brže uvođenje novih tehnologija, a PromoArh je prava prilika za razmjenu iskustava i sklapanje novih poslova", naglasila je Irena Križ Šelendić.

Četvrtak je rezerviran za cjelodnevni stručni skup Klastera nZEB.hr „Suvremeni trendovi u graditeljstvu“. Na programu su održivo stanovanje, zvučna izolacija, prelazak s 2D projektiranja na BIM, gradnja porobetonom te budućnost gradnje od opeke do robotizacije, a sudionici dobivaju četiri akademska sata stručnog usavršavanja. Kroz sva tri dana izlagači uz to održavaju i besplatne prezentacije koje pokrivaju niz tema, od zaštite od udarne buke i decentralizirane ventilacije s rekuperacijom do hidroizolacije kristalizacijom betona, mikrocementa u interijerima i drvenih podova.

Na otvorenju su se posjetiteljima obratili i zamjenica župana Istarske županije Jessica Acquavita, predsjednik HGK – Županijske komore Pula Danijel Benčić, predsjednik Obrtničke komore Istarske županije Robert Momić, predsjednica Područnog odbora Istra Hrvatske komore arhitekata Nada Orbanić-Sapundžić te direktorica sajma Ivana Štiković.

"Kada smo prije šest godina pokrenuli PromoArh, željeli smo u Poreč dovesti najbolje iz svijeta gradnje, opremanja i uređenja, a danas je to mjesto susreta kojem se ljudi rado vraćaju i na kojem su poslovne suradnje prerasle u prijateljstva. Šesto izdanje donosi naš dosad najbogatiji program, s više od stotinu izlagača iz sedam zemalja, snažnim edukativnim sadržajem i izgradnjom modela kuće uživo. Zahvaljujemo svim partnerima, pokroviteljima i Gradu Poreču na podršci, a izlagačima želimo uspješne poslovne susrete i nove suradnje", izjavila je Ivana Štiković.

Sajam je otvoren sva tri dana od 10 do 19 sati, a dodatne informacije pronađite na promoarh.com. Sponzor sajma je grad Poreč-Parenzo, uz brojne pokrovitelje, a organizator je Studio 053 iz Poreča koji od svog osnutka 1989. sudjeluje u organizaciji mnogobrojnih sajamskih, kulturno-zabavnih, sportskih te kongresnih manifestacija na području Istre.