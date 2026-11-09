PORAZNI PODACI ZA HRVATSKU? Čak 72 posto poduzeća ne uvodi inovacije, a jedna skupina posebno zaostaje

Prema najnovijem istraživanju Državnog zavoda za statistiku, inovacije je u razdoblju od 2022. do 2024. godine uvelo 27,7 posto promatranih poduzeća. Velike tvrtke znatno su aktivnije od malih, a inovativna poduzeća ostvaruju više od polovice ukupnog prometa obuhvaćenog istraživanjem.

Koliko su hrvatska poduzeća spremna mijenjati način poslovanja, razvijati nove proizvode i uvoditi suvremena rješenja? Odgovor donosi novo istraživanje Državnog zavoda za statistiku (DZS), objavljeno 9. studenoga 2026. godine, koje pokazuje da je u razdoblju od 2022. do 2024. inovativno bilo svega 27,7 posto promatranih poduzeća.

Drugim riječima, gotovo tri četvrtine poduzeća obuhvaćenih istraživanjem nije uvelo inovacije proizvoda ili poslovnih procesa.

Istraživanje je provedeno na uzorku od 4002 poduzeća, a obuhvatilo je određene proizvodne i uslužne djelatnosti te poduzeća s najmanje deset zaposlenih.

Velike tvrtke daleko ispred malih

Jedan od najuočljivijih rezultata istraživanja odnosi se na razlike među poduzećima ovisno o njihovoj veličini.

Među malim poduzećima, koja zapošljavaju između deset i 49 radnika, inovativno je bilo 24,7 posto njih. Kod srednje velikih poduzeća taj udio raste na 36,4 posto, dok je među velikima, s najmanje 250 zaposlenih, inovacije uvelo čak 56,6 posto.

To znači da je udio inovativnih poduzeća među velikim tvrtkama više nego dvostruko veći nego među malima.

Razlike postoje i među gospodarskim djelatnostima. Uslužni sektor pokazao se nešto inovativnijim, s udjelom od 29,9 posto, dok je među proizvodnim poduzećima inovativnih bilo 25,4 posto.

Manje ih je od trećine, ali ostvaruju većinu prometa

Posebno je zanimljiv podatak o gospodarskoj važnosti inovativnih poduzeća.

Iako čine tek nešto više od četvrtine promatranih poduzeća, ona su tijekom 2024. godine ostvarila čak 56 posto ukupnog prometa svih poduzeća obuhvaćenih istraživanjem.

U njima je radilo i 46,4 posto svih zaposlenih u promatranim poduzećima.

Kod velikih poduzeća inovatori su ostvarivali 76,1 posto prometa svoje veličinske skupine, dok je kod srednje velikih taj udio iznosio 49,6 posto. Među malim poduzećima inovativne tvrtke ostvarivale su 33,4 posto prometa.

Ovi podaci pokazuju da inovativna poduzeća imaju značajnu gospodarsku težinu, premda samo istraživanje ne dokazuje da su inovacije izravni uzrok većeg prometa.

Koliko se ulaže u inovacije?

Prema podacima DZS-a, u 2024. godini inovacijske izdatke imalo je 34,6 posto promatranih poduzeća.

I ovdje su razlike prema veličini posebno izražene. Takve izdatke imalo je 30,3 posto malih, 46,1 posto srednje velikih i čak 85,6 posto velikih poduzeća.

Izdaci su obuhvaćali vlastite aktivnosti istraživanja i razvoja, korištenje vanjskih istraživačkih usluga te druge aktivnosti povezane s razvojem i uvođenjem inovacija.

Podaci tako upućuju na znatno veću uključenost velikih poduzeća u financiranje inovacijskih aktivnosti.

Javnu potporu dobilo 41 posto inovativnih poduzeća

Istraživanje donosi i podatke o korištenju javnog novca.

Među inovativnim poduzećima njih 41 posto dobilo je neki oblik javne financijske potpore, dok je 22,3 posto inovativnih poduzeća dobivena sredstva djelomično ili u cijelosti koristilo za istraživanje, razvoj ili druge inovacijske aktivnosti.

U proizvodnom sektoru javnu financijsku potporu dobilo je 52,3 posto inovativnih poduzeća, a u uslužnom sektoru 31,5 posto.

Hrvatska poduzeća najčešće surađuju s domaćim partnerima

Kada je riječ o suradnji na inovacijskim aktivnostima, hrvatska poduzeća najčešće se povezuju s partnerima unutar zemlje.

S drugim poduzećima u Hrvatskoj surađivalo je 32,4 posto inovativnih poduzeća, dok je 20,3 posto surađivalo s poslovnim partnerima iz drugih država Europske unije ili EFTA-e.

Suradnju s poslovnim partnerima iz ostalih država ostvarilo je 6,7 posto inovativnih poduzeća.

Velike tvrtke pritom pokazuju znatno veću međunarodnu povezanost od malih.

Što nam govore ovi rezultati?

Najnoviji podaci Državnog zavoda za statistiku pokazuju da inovacije nisu jednako zastupljene u svim dijelovima hrvatskog gospodarstva.

Dok velika poduzeća u znatno većem udjelu uvode nove proizvode i poslovne procese, među malim poduzećima takve aktivnosti bilježi se kod približno svakog četvrtog.

Istodobno, inovativna poduzeća ostvaruju većinu prometa u promatranom dijelu gospodarstva, što dodatno naglašava njihovu ekonomsku važnost.

Važno je napomenuti da istraživanje ne obuhvaća sva poduzeća u Hrvatskoj, nego poduzeća s najmanje deset zaposlenih u odabranim djelatnostima. Stoga se rezultati ne mogu automatski preslikati na cjelokupno hrvatsko gospodarstvo.